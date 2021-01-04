Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Белорусскому партизану»

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: У Лукашенко нет никакого плана - он просто хочет продержаться до конца срока Лукашенко пытается найти для себя наиболее оптимальные вариант нахождения у власти.

– Предыдущие его заявления были не очень определенными. Это были обрывки мыслей, из которых эксперты пытались создать цельную мозаику. На самом деле противоречивые высказывания Лукашенко свидетельствуют о том, что у него нет четкого и ясного плана, что нужно делать.Во-первых, нет представления о том, нужна ли вообще конституционная реформа. Во-вторых, если нужна, то в каком виде должна появиться новая политическая система.Поэтому, кстати говоря, до сих пор нет никакого проекта новой Конституции, которую власти могли бы предложить народу. Хотя про эту реформу государственные СМИ говорят несколько месяцев, начиная с августа – но за это время официального проекта так и не появилось.Я уж не говорю о том, что нет никакого графика принятия изменений в Конституцию. Как и нет графика, что нас ждет впереди: будут ли досрочные выборы президента? Будут ли досрочные парламентские выборы? Непонятно даже, когда будут местные выборы.Лукашенко пытается выиграть время и найти для себя наиболее оптимальные вариант нахождения у власти. Его колебания связаны с представление о том, насколько велика угроза его власти. Когда в августе-сентябре она была большая, Лукашенко обещал, в том числе Путину, что будет осуществлять транзит власти.А сейчас он пришел к выводу, что он протест подавил, взял ситуацию под контроль, поэтому думает: зачем нужна вся эта катавасия, эта реформа, если можно попытаться каким-то образом удержаться у власти в течении пяти лет, ничего не предпринимая.Поэтому, думаю, никакого внятного плана у Лукашенко на сегодняшний день нет. Он будет реагировать исходя из развития ситуации, а пока выжидает и смотрит, насколько сильно давление общества, насколько сильно давление России.– Насколько я понял из того контекста, который представила БелТА, вопрос о придании конституционного статуса ВНС решен, но не решено, каким образом это сделать.Видимо, были планы, что ВНС объявит себя высшим органом государственной власти и примет новую Конституцию. Но потом от этой идеи отказались, и теперь Лукашенко проговорил слово «референдум».Но я с трудом представляю, как в сегодняшних условиях можно провести референдум. И какой в нем смысл: если его будет проводить Лидия Ермошина, то его никто не признает.Но для Лукашенко придание конституционного статуса органу, который не является выбранным, – это соблазнительная идея. Потому чтобез всяких выборов, которые могут привести к новому социальному и политическому взрыву, можно будет принимать какие-то важные решения.