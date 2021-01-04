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Белая полоса в финансовой сфере: в январе повезет только четырем знакам зодиака
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Телец
В течение месяца Тельцам рекомендуется меньше тратить и больше работать. При таком условии в последнюю декаду месяца они смогут рассчитывать на серьезные финансовые поступления.
Близнецы
Близнецы будут вполне довольны своим материальным положением весь январь, что улучшит их настроение в целом. При этом разумная доля экономии представителям знака не помешает, лучше избегать необдуманных трат.
Лев
Представителей знака ждет успех на работе, соответственно, улучшится и материальное положение. Львы смогут показать себя и свои способности с лучшей стороны, и начальство обязательно оценит это.
Весы
Настало время пожинать плоды своей работы. Весам неожиданно начнут приносить доход осуществленные давно дела и проекты, которые ранее казались напрасной тратой времени.
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В течение месяца Тельцам рекомендуется меньше тратить и больше работать.
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