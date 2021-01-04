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Белая полоса в финансовой сфере: в январе повезет только четырем знакам зодиака

04.01.2021 13:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белая полоса в финансовой сфере: в январе повезет только четырем знакам зодиака
Иллюстративное фото
Астрологи заявили, что январь 2021-го будет не самым лучшем временем для финансовой деятельности и укрепления материального положения, однако некоторым знакам зодиака все же повезет, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ТСН.

Телец


В течение месяца Тельцам рекомендуется меньше тратить и больше работать. При таком условии в последнюю декаду месяца они смогут рассчитывать на серьезные финансовые поступления.

Близнецы


Близнецы будут вполне довольны своим материальным положением весь январь, что улучшит их настроение в целом. При этом разумная доля экономии представителям знака не помешает, лучше избегать необдуманных трат.

Лев


Представителей знака ждет успех на работе, соответственно, улучшится и материальное положение. Львы смогут показать себя и свои способности с лучшей стороны, и начальство обязательно оценит это.

Весы



Настало время пожинать плоды своей работы. Весам неожиданно начнут приносить доход осуществленные давно дела и проекты, которые ранее казались напрасной тратой времени.
 
Теги: Минск
 
 
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В течение месяца Тельцам рекомендуется меньше тратить и больше работать.
 
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