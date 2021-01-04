ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГБ по распоряжению Лукашенко планировал убить Алкаева, Бородача и Шеремета - EUObserver

04.01.2021 13:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

КГБ по распоряжению Лукашенко планировал убить Алкаева, Бородача и Шеремета - EUObserver
Экс-руководитель КГБ Вадим Зайцев / ByMedia.net​
В интернете появилась аудиозапись разговора, из которого следует, что еще в 2012 году белорусские спецслужбы планировали убийство политических оппонентов Александра Лукашенко за границей.

Запись якобы была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя Комитета государственной безопасности Вадима Зайцева на совещании, посвященном началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».

На записи голос, похожий на голос Зайцева, говорит, что задачу политических убийств поставил перед КГБ Александр Лукашенко и выделил на это 1,5 миллиона долларов. На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатки, поломок автомобиля.

Среди прочего обсуждаются политические убийства за пределами страны. Речь идет об Олеге Алкаеве, Владимире Бородаче и Вячеславе Дудкине в Германии, а также журналисте Павле Шеремете в России. В том числе обсуждается убийство Шеремета из-за взрыва. (Кстати, именно таким образом журналист и погиб в 2016 году в Киеве.)

Запись получил в 2012 году Игорь Макар и анонимно передал западной стороне. По просьбе издания EUObserver (Бельгия) его проанализировал эксперт Национального центра медиакриминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас. Эксперт отметил, что из записи удалена цифровая подпись, но в целом там нет явных следов аудиоманипуляций.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задачу политических убийств, якобы, поставил перед КГБ лично глава Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За день линию прошли 93 авто». Белорусы поехали проходить техосмотр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика