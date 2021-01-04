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КГБ по распоряжению Лукашенко планировал убить Алкаева, Бородача и Шеремета - EUObserver
Источник материала: UDF
Экс-руководитель КГБ Вадим Зайцев / ByMedia.net
Запись якобы была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя Комитета государственной безопасности Вадима Зайцева на совещании, посвященном началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».
На записи голос, похожий на голос Зайцева, говорит, что задачу политических убийств поставил перед КГБ Александр Лукашенко и выделил на это 1,5 миллиона долларов. На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатки, поломок автомобиля.
Среди прочего обсуждаются политические убийства за пределами страны. Речь идет об Олеге Алкаеве, Владимире Бородаче и Вячеславе Дудкине в Германии, а также журналисте Павле Шеремете в России. В том числе обсуждается убийство Шеремета из-за взрыва. (Кстати, именно таким образом журналист и погиб в 2016 году в Киеве.)
Запись получил в 2012 году Игорь Макар и анонимно передал западной стороне. По просьбе издания EUObserver (Бельгия) его проанализировал эксперт Национального центра медиакриминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас. Эксперт отметил, что из записи удалена цифровая подпись, но в целом там нет явных следов аудиоманипуляций.
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Задачу политических убийств, якобы, поставил перед КГБ лично глава Беларуси.
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