Источник материала: UDF



Экс-руководитель КГБ Вадим Зайцев / ByMedia.net​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ по распоряжению Лукашенко планировал убить Алкаева, Бородача и Шеремета - EUObserver Задачу политических убийств, якобы, поставил перед КГБ лично глава Беларуси.

Запись якобы была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя Комитета государственной безопасностина совещании, посвященном началу деятельности секретного 7-го отдела антитеррористического подразделения КГБ «Альфа».На записи голос, похожий на голос Зайцева, говорит, что задачу политических убийств поставил перед КГБи выделил на это 1,5 миллиона долларов. На совещании обсуждается использование ядов, взрывчатки, поломок автомобиля.Среди прочего обсуждаются политические убийства за пределами страны. Речь идет обв Германии, а также журналистев России. В том числе обсуждается убийство Шеремета из-за взрыва. (Кстати, именно таким образом журналист и погиб в 2016 году в Киеве.)Запись получил в 2012 годуи анонимно передал западной стороне. По просьбе издания EUObserver (Бельгия) его проанализировал эксперт Национального центра медиакриминалистики США (Университет Колорадо). Эксперт отметил, что из записи удалена цифровая подпись, но в целом там нет явных следов аудиоманипуляций.