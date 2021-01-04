Налоги-2021: пересмотрели вычеты, суммы подарков, а родных умерших освободили от налога на матпомощь

Источник материала: Tut.by

С 1 января изменились размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Чиновники также ввели новые льготы по подоходному, среди них много тех, которые касаются профсоюзов. К примеру, родственникам умершего работникам не нужно будет платить налог с матпомощи от профсоюза. Новшества предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что и как изменилось.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 1 января в Беларуси заработал обновленный Налоговый кодекс. Среди изменений — отменили льготы по подоходному налогу для айтишников, ввели транспортный налог и отвязали его от техосмотра, пересмотрели ставки налогов для сдающих в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, подняли налог на прибыль для операторов электросвязи и сотовой связи. Местным властям разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине. С 1 января чиновники подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз некоторых товаров — лекарств, медицинских изделий, продовольственных и детских товаров. К новым партиям товаров будут применять уже обновленные ставки НДС. А до 1 февраля аптеки и торговля должны пересмотреть цены в розничной сети на остатки с учетом включения в них НДС по новым правилам. При этом должны подорожать, по всей видимости, не только зарубежные лекарства, но и отечественные, в которых используют импортированные компоненты, на их ввоз также повышают ставки НДС.

Какие льготы ввели по подоходному налогу (много для тех, кто состоит в профсоюзе)

Хватает новшеств и по профсоюзам. К примеру, от уплаты налогов освободили матпомощь, которую оказывают профсоюзы родственникам умершего работника (но он должен быть членом профсоюза). Напомним, ранее возникали ситуации, когда семье умерших от COVID-19 медиков приходилось заплатить подоходный с матпомощи от профсоюза.

Не надо уплачивать подоходный также на «плюшки» от профсоюзов (речь про матпомощь независимо от ее размера, в том числе подарки и призы, оплата стоимости путевок). Но от уплаты налога не освободили стоимость путевок на детей до 18 лет, расходы по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, на медстраховки. На безвозмездную (спонсорскую) поддержку на медпомощь и из-за чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера также не распространяется эта льгота. Речь про те случаи, когда профсоюз частично или полностью помогает с оплатой этих позиций.

Освободили от уплаты подоходного также доходы от профсоюзов (речь про членов таких организаций) одновременно по двум основаниям — за добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации и в связи с госпраздниками, праздничными днями, памятными и юбилейными датами физлиц и организаций.

С 2021 года не надо уплачивать подоходный за единовременную выплату на оздоровление работникам бюджетных организаций, которые не являются госслужащими и военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, но имеют специальные звания, а также работникам госорганов, которые не финансируются за счет средств республиканского или местных бюджетов (п. 66 ст. 208 НК);

До 1 января 2025 года не будут облагать налогом доходы, полученные инвесторами-физлицами от участия в инвестиционных фондах, которые зарегистрированы в Беларуси.

От уплаты налогов освободили проценты, которые начисляют за размещение денег на банковских вкладах физлиц, единовременно предоставляемых в безналичном порядке семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.

От подоходного налога освободили денежные вознаграждения тренеров и иных специалистов, которые принимают участие в подготовке спортсменов, получивших призы на международных и республиканских соревнованиях. Их размер определить могу президент или правительство.

Как изменили стандартные налоговые вычеты

Доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, подняли с 1 января с 7003 рубля до 7521 рубля. По закону каждый гражданин имеет право получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно будет заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам 2021 года.

Обновленным Налоговым кодексом также установили:

Стоимость путевок в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет , которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель, — в размере 954 рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение года (ранее — 888 рубля).

, которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель, — в размере 954 рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение года (ранее — 888 рубля). Доходы, полученные в результате дарения, — в размере 7521 рубля от всех источников в сумме в течение года (ранее — 7003 рублей).

— в размере 7521 рубля от всех источников в сумме в течение года (ранее — 7003 рублей). Доходы, полученные от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда (путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерами, ранее работавшими у этого нанимателя, — в размере 2272 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 2115 рубля).

(путевки, призы, подарки и так далее), в том числе пенсионерами, ранее работавшими у этого нанимателя, — в размере 2272 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 2115 рубля). Доходы, полученные от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и так далее), — в размере 150 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 140 рублей).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Доходы в виде оплаты страховых услуг (добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя, — в размере 3890 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 3622 рублей).

(добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя, — в размере 3890 рублей от каждого источника в течение года (ранее — 3622 рублей). Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке — в размере 15 030 рублей в сумме от всех источников в течение года (ранее — 13 994 рублей).

Как изменили стандартные налоговые вычеты для физлиц в 2021 году

Налоговый вычет — это сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Чиновники установили с 1 января следующие размеры налоговых вычетов:

Стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода — 126 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 761 рублей в месяц (ранее — 117 и 709 рублей соответственно).

— 126 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 761 рублей в месяц (ранее — 117 и 709 рублей соответственно). Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком), — 37 рубля в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (ранее — 34 рубля).

Стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя — 70 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (ранее — 65 рублей).

или попечителя — 70 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (ранее — 65 рублей). Стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих двух и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет, — 70 рублей на каждого ребенка в месяц (ранее — 65 рублей).

— 70 рублей на каждого ребенка в месяц (ранее — 65 рублей). Стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и так далее (полный список можно посмотреть в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) — 177 рублей в месяц (ранее — 165 рублей).