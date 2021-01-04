Минчане написали петицию за сохранение декоративной «чешуи» в универсаме «Океан»

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали, что, возможно, на месте универсама «Океан» скоро откроется «Виталюр». После этого минчане попросили гендиректора ритейлера сохранить в магазине металлическую декоративную отделку, которую прозвали «чешуя». Петицию по этому поводу уже подписали более 400 человек.





В тексте петиции авторы просят гендиректора «Виталюра» Александра Яцука оставить название магазина «Океан», а при проведении ремонта «максимально сохранить металлическую декоративную отделку — чешую».

— Уверены, что ее можно наилучшим образом вписать и в интерьер современного торгового объекта. Вероятно, часть панелей придется заменить из-за механических повреждений, но очевидно абсолютное большинство из них находится в отличном состоянии, — сказано в обращении.

Авторы петиции не имеют ничего против торговой сети и того, что она придет на место универсама, говорят, учитывая «рыбную» специфику «Виталюра», это можно только поприветствовать.





— Совершенно очевидно, что за последние годы магазин «Океан» морально и технически устарел и требовал реорганизации пространства, ремонта и переоснащения в соответствии с современными требованиями, — написали авторы.

Но они также считают, что магазин с 45-летней историей стал визитной карточкой Минска, сформировал вокруг себя определенную субкультуру, возле него назначают встречи и свидания и, несмотря на перемены, «чешуя» все эти годы оставалась неизменной.

На днях мы писали : о закрытии «Океана» нам сообщили читатели и продавцы универсама, информацию подтверждают наши источники. В торговой сети «Виталюр» это никак не комментируют. Других официальных подтверждений прихода сети также получить пока не удалось.













По соседству с «Океаном» работала закусочная «Дранікі вясковыя», 31 декабря у нее был последний рабочий день. Их закрыли на ремонт, но после ремонта «Дранікі вясковыя» работать здесь не будут. Это помещение принадлежит универсаму, закусочная его арендовала.