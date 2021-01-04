ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчане написали петицию за сохранение декоративной «чешуи» в универсаме «Океан»

04.01.2021 13:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали, что, возможно, на месте универсама «Океан» скоро откроется «Виталюр». После этого минчане попросили гендиректора ритейлера сохранить в магазине металлическую декоративную отделку, которую прозвали «чешуя». Петицию по этому поводу уже подписали более 400 человек.


В тексте петиции авторы просят гендиректора «Виталюра» Александра Яцука оставить название магазина «Океан», а при проведении ремонта «максимально сохранить металлическую декоративную отделку — чешую».

— Уверены, что ее можно наилучшим образом вписать и в интерьер современного торгового объекта. Вероятно, часть панелей придется заменить из-за механических повреждений, но очевидно абсолютное большинство из них находится в отличном состоянии, — сказано в обращении.

Авторы петиции не имеют ничего против торговой сети и того, что она придет на место универсама, говорят, учитывая «рыбную» специфику «Виталюра», это можно только поприветствовать.


— Совершенно очевидно, что за последние годы магазин «Океан» морально и технически устарел и требовал реорганизации пространства, ремонта и переоснащения в соответствии с современными требованиями, — написали авторы.

Но они также считают, что магазин с 45-летней историей стал визитной карточкой Минска, сформировал вокруг себя определенную субкультуру, возле него назначают встречи и свидания и, несмотря на перемены, «чешуя» все эти годы оставалась неизменной.

На днях мы писали: о закрытии «Океана» нам сообщили читатели и продавцы универсама, информацию подтверждают наши источники. В торговой сети «Виталюр» это никак не комментируют. Других официальных подтверждений прихода сети также получить пока не удалось.




По соседству с «Океаном» работала закусочная «Дранікі вясковыя», 31 декабря у нее был последний рабочий день. Их закрыли на ремонт, но после ремонта «Дранікі вясковыя» работать здесь не будут. Это помещение принадлежит универсаму, закусочная его арендовала.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы писали, что, возможно, на месте универсама «Океан» скоро откроется «Виталюр». После этого минчане попросили гендиректора ритейлера сохранить в магазине...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: У Лукашенко нет никакого плана - он просто хочет продержаться до конца срока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика