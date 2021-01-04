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Минчане написали петицию за сохранение декоративной «чешуи» в универсаме «Океан»
Источник материала: Tut.by
Недавно мы писали, что, возможно, на месте универсама «Океан» скоро откроется «Виталюр». После этого минчане попросили гендиректора ритейлера сохранить в магазине металлическую декоративную отделку, которую прозвали «чешуя».
В тексте петиции авторы просят гендиректора «Виталюра» Александра Яцука оставить название магазина «Океан», а при проведении ремонта «максимально сохранить металлическую декоративную отделку — чешую».
— Уверены, что ее можно наилучшим образом вписать и в интерьер современного торгового объекта. Вероятно, часть панелей придется заменить из-за механических повреждений, но очевидно абсолютное большинство из них находится в отличном состоянии, — сказано в обращении.
Авторы петиции не имеют ничего против торговой сети и того, что она придет на место универсама, говорят, учитывая «рыбную» специфику «Виталюра», это можно только поприветствовать.
— Совершенно очевидно, что за последние годы магазин «Океан» морально и технически устарел и требовал реорганизации пространства, ремонта и переоснащения в соответствии с современными требованиями, — написали авторы.
Но они также считают, что магазин с 45-летней историей стал визитной карточкой Минска, сформировал вокруг себя определенную субкультуру, возле него назначают встречи и свидания и, несмотря на перемены, «чешуя» все эти годы оставалась неизменной.
На днях мы
По соседству с «Океаном» работала закусочная «Дранікі вясковыя», 31 декабря у нее был последний рабочий день. Их закрыли на ремонт, но после ремонта «Дранікі вясковыя» работать здесь не будут. Это помещение принадлежит универсаму, закусочная его арендовала.
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Недавно мы писали, что, возможно, на месте универсама «Океан» скоро откроется «Виталюр». После этого минчане попросили гендиректора ритейлера сохранить в магазине...
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