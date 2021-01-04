«За день линию прошли 93 авто». Белорусы поехали проходить техосмотр

Источник материала: Tut.by

С 1 января владельцам машин в Беларуси не нужно платить госпошлину за допуск к участию в дорожном движении при прохождении техосмотра. Вместо этого появился транспортный налог. В результате уже 3 января на диагностические станции потянулись автомобилисты, а кое-где даже появились очереди.



Вот так с утра выглядела одна из станций диагностики в Борисове. Фото прислано читателем

Количество желающих пройти техосмотр постоянно падало начиная с 2015 года. Цифры прошлого года выглядели и вовсе удручающе — например, за январь-октябрь техосмотр прошли всего 14% от общего количества зарегистрированных в стране автомобилей.

Но уже в выходные читатели стали сообщать об ажиотаже на диагностических станциях.

Директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский говорит, что традиционно в январе наблюдался спад желающих пройти техосмотр: автомобилисты старались пройти его до конца года.

— Но в этом году все наоборот. На двух наших станциях в выходные дни были очереди. Те, кто ждал несколько лет, поехали проходить техосмотр. В конце первого месяца 2021 года у нас уже будут первые данные по количеству автомобилей, прошедших техосмотр.

— Действительно, вчера (в воскресенье, 3 января. — Прим. ред.) в очереди у нас было 20 машин, а всего за день через две линии проехали 93 автомобиля. Для примера, за весь декабрь прошлого года было около 650 авто, — подтверждают на одной из станций технического осмотра в центре Минска. — Поехали те, кто ждал отвязки техосмотра от пошлины. Сегодня с утра пока большого потока не наблюдается, но уверены, что к обеду очередь начнет расти — люди поедут на работу, решат неотложные дела и отправятся на техосмотр.



На диагностической станции на ул. Бровки с самого утра очереди не было, но машины постепенно подъезжали

По наблюдениям сотрудников диагностической станции, приезжает много машин с мелкими неисправностями вроде перегоревших лампочек, слабого «ручника».

На крупной СТО в Колядичах рассказали, что легковые автомобили пока не едут, но очередь на техосмотр расписана на неделю вперед.

— Уже оборвали телефоны — звонят, спрашивают, уточняют: «А что, отменили пошлину? А уже можно приезжать?» Устали объяснять людям. Сегодня у нас машин мало, но по системе записи все уже забронировано на неделю вперед. Уверены, что сознательные белорусские автовладельцы теперь будут честно проходить техосмотр.

Напомним, что, согласно КоАП, управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.