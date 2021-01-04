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Генпрокуратура намерена усилить ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка

04.01.2021 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка.

«Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка", - рассказал журналистам генпрокурор после встречи с Александром Лукашенко.

Швед отметил, что поправки коснутся не только усиления ответственности за экстремизм, но и всего законодательства, который будет обеспечивать общественную безопасность в республике.

"Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма", - уточнил он.

 
 
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Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка.
 
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