Генпрокуратура намерена усилить ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка

Источник материала: Ежедневник

Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка.

«Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка", - рассказал журналистам генпрокурор после встречи с Александром Лукашенко.

Швед отметил, что поправки коснутся не только усиления ответственности за экстремизм, но и всего законодательства, который будет обеспечивать общественную безопасность в республике.

"Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма", - уточнил он.