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Генпрокуратура намерена усилить ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка
04.01.2021 13:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка.
«Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка", - рассказал журналистам генпрокурор после встречи с Александром Лукашенко.
Швед отметил, что поправки коснутся не только усиления ответственности за экстремизм, но и всего законодательства, который будет обеспечивать общественную безопасность в республике.
"Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма", - уточнил он.
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Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка.
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