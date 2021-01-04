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Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Туман серьезно осложнил ситуацию на дорогах. На отдельных участках видимость не превышает 170 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГАИ рекомендует водителям быть предельно осторожными, выбирать оптимальный скоростной режим, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать обстановку.
Автолюбителям напоминают и о правилах безопасной парковки: оставлять транспортное средство нужно как можно дальше от проезжей части и включать аварийную сигнализацию.
В это время особенно внимательными необходимо быть и пешеходам.
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Новости Беларуси. Туман серьезно осложнил ситуацию на дорогах. На отдельных участках видимость не превышает 170 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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