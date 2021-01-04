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Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными

04.01.2021 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Туман серьезно осложнил ситуацию на дорогах. На отдельных участках видимость не превышает 170 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными

ГАИ рекомендует водителям быть предельно осторожными, выбирать оптимальный скоростной режим, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать обстановку.

Туман осложнил ситуацию на дорогах. ГАИ рекомендует водителям быть осторожными

Автолюбителям напоминают и о правилах безопасной парковки: оставлять транспортное средство нужно как можно дальше от проезжей части и включать аварийную сигнализацию.

В это время особенно внимательными необходимо быть и пешеходам.

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Новости Беларуси. Туман серьезно осложнил ситуацию на дорогах. На отдельных участках видимость не превышает 170 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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