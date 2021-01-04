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Милиция проводит проверку по факту блокировки дороги на Романовской Слободе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители проводят проверку по факту блокировки дороги в центре Минска. Речь об инциденте 3 января на Романовской Слободе. Группа людей вышла на проезжую часть, препятствуя тем самым движению транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разумеется, чтобы дать отчет зарубежным координаторам, происходящее снимали на видео и размещали в интернете. Милиция этот факт не оставила без внимания.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
За нарушение законодательства злоумышленникам может грозить штраф (почти 300 рублей) или лишение свободы.
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Новости Беларуси. Правоохранители проводят проверку по факту блокировки дороги в центре Минска. Речь об инциденте 3 января на Романовской Слободе. Группа людей...
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