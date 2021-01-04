На загородной трассе Renault столкнулся с повозкой, возчик в коме

Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о ДТП, которое случилось вчера, 3 января, около 23:30 на автодороге Желудок — Первомайск — граница Литвы. Автомобиль Renault столкнулся с гужевой повозкой. 20-летний возчик госпитализирован, сообщается, что он в коме.

— Установлено, что 25-летний водитель автомобиля Renault двигался в направлении агрогородка Гурнофель. Вблизи деревни Марковцы, при встречном разъезде, парень допустил столкновение с движущимся в попутном направлении гужевым транспортным средством, водитель которого возвращался из соседней деревни домой после распития спиртных напитков, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ также отметили, что повозка не была оборудована в соответствии с требованиями ПДД. По факту произошедшего назначена проверка.



