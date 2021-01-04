«Дом затрясло, люди выбежали на улицу». Что за взрыв напугал минчан этим утром?

Источник материала: Onliner

Сегодня около семи утра районные чаты стали наполняться сообщениями о некоем взрыве, который поднял на ноги и Кальварийскую, и Скрыганова, и даже часть проспекта Победителей. Жители многоэтажек писали о дрожащих окнах и трясущихся стенах, однако официальной информации о ЧП пока не было. Выехали на место и попытались разобраться, что произошло.

В районе улицы Скрыганова взрыв слышали все, с кем нам удалось пообщаться. Молодой человек, живущий на Бирюзова, 11, рассказывает о том, как ранним утром его соседи массово выбежали на улицу, испугавшись хлопка. Ему показалось, что звук раздался со стороны промзоны через дорогу. Бабушки у подъезда еще более категоричны.

— У меня кровать затряслась, я аж подпрыгнула. Взрыв был где-то под землей! — заявляет старушка.

— Или в воздухе! — подхватывает вторая.

На балконе первого этажа замечаем разбитое окно. Хозяева этой квартиры увидели его сразу после взрыва и решили вызвать милицию.







— От этого шума мы проснулись, я вышел на балкон и увидел кучу стекла, — рассказывает Иван Демьянович, хозяин квартиры. — Сразу пошел проверять газ — все было в порядке. Да и если газ взорвался, тут бы не окна, тут бы стены не было.

Основная часть разбитого стекла оказалась снаружи, на козырьке подъезда. Никакого камня или следов пожара не видно. По вызову минчан приехали специалисты из Департамента охраны. Они осмотрели балкон, составили протокол и уехали, однако Иван Демьянович решил пока ничего не трогать.









— Может, это со взрывом вообще не связано и кто-то просто камень кинул. А может, еще что-то. Пускай специалисты разбираются, — говорит наш собеседник.











Кроме выбитого стекла, никаких последствий мы не нашли. Некоторые жители дома уверены, что хлопок произошел в районе промзоны на Скрыганова, 39, которая находится в нескольких сотнях метров от их пятиэтажки. Сторож, работающая на объекте неподалеку, тоже слышала о громком взрыве, однако подробностей не знает.

— Я как раз сменяла напарника. Сама не слышала, но он утром рассказал, что бахнуло очень сильно — у него аж стол подскочил. А что взорвалось — не знаю, — говорит женщина.

Мы задали вопрос о хлопке начальнику базы, который как раз находился в своем кабинете, однако он оказался немногословен, а после выпроводил нас за территорию.

— Пока ничего не произошло. Все, не знаю. Ничего пока не было. До свидания, — нервно ответил мужчина и попрощался. Начальник охраны тоже говорить отказался и попросил нас срочно покинуть территорию.





Вскоре после нашего приезда на территорию прибыла оперативная группа МЧС. Специалисты еще не закончили работу на месте, а потому в ведомстве пока ситуацию не комментируют. По информации от нашего источника, на базе «произошло ЧП с контейнером». К Ивану Демьяновичу тоже приехал инспектор из МЧС. Подробности случившегося добавим сразу же: в МЧС обещали рассказать о результатах проверки при первой возможности.