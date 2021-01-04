Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Проведем настоящее народное Собрание!

Объявление о возвращении в страну Светланы Тихановской и широкая общенациональная кампания в поддержку этой цели — это один из возможных шансов снова мобилизовать протестную часть общества и вдохнуть в революцию второе дыхание.

Я хочу обратиться к Светлане Тихановской, Франаку Вячорке, Александру Добровольскому, Павлу Латушко, Ивану Кравцову, Антону Родненкову, Максиму Богрецову и всем, кого это касается.

Уважаемые дамы и господа! При всем моем восхищении вашим мужеством и стойкостью, не могу не заметить, что все эти месяцы вы опаздываете за событиями, реагируете, порой правильно, на то, что происходит в стране, подбадриваете протестующее общество, помогаете потерпевшим от репрессий режима, произносите вдохновляющие речи — но этого мало, совершенно недостаточно для победы.

Вы так и не предложили обществу плана и дорожной карты выхода из политического кризиса.

Я устал слышать от вас отговорки и обещания того, что такой план у вас есть. Я это слышу с июля прошлого года. Сегодня очевидно, что никакого плана у вас нет. Плана, который позволит завершить начатое, приведет к разрешению политического кризиса, к переучреждению белорусского государства на правовой и современной основе.

К моему сожалению, вы игнорируете все предложения, не обсуждаете их, хотя иногда и предпринимаете отдельные действия по этим предложениям. Так, в августе был создан Координационный совет как орган для переговоров с режимом. Но КС организован совершенно бездарно, он непомерно раздут, поэтому с самого начала был совершенно неработоспособным, а потом и обезглавлен. И вы ничего не делаете для того, чтобы этот орган стал действенным и рабочим. И это при том, что КС признан полномочным представителем большинством оппозиционных политических партий, профсоюзами, стачкомами и крупными НГО.

Вы создали еще несколько политически инертных структур в эмиграции. Но ни одна из этих структур не предложила внятного политического плана, который мог бы мобилизовать протестующее общество и вести страну к преодолению политического кризиса.

Более того, вы не объявили никакой политической программы по смене режима, не заявили о своих притязаниях на реальную власть в стране.

Считать политической программой требование новых выборов больше нельзя. Вы от кого требуете новых выборов? От самоинаугурированного главы репрессивного режима? От незаконного режима, отказавшегося исполнять собственные законы?

Я могу требовать новых выборов от вас! От тех, кого и всё протестующее общество признало настоящей властью. Вы — моя и наша власть, и только от вас я могу чего-то ждать и требовать.

Я требую принятия дорожной карты, проект которой вам всем представлен. Возможно, этот проект несовершенен, тогда я требую от вас усовершенствования его. Или хотя бы обратной связи, а не молчания и игнорирования.

Сейчас, когда режим переходит в наступление, ужесточает репрессии, объявляет свое «всебелорусское» собрание, в стране складывается реальная возможность для установления двоевластия.

Мы можем собрать действительно народное собрание. Да, мы не можем пока провести полноценные выборы делегатов такого собрания, но можем псевдособранию противопоставить настоящее. И при одновременном проведении этих собраний начать реальный переговорный процесс.

Для этого вы все должны вернуться в страну.

Да, это рискованно и опасно. Нелегитимный режим возбудил уголовное дело, фигурантами которого вы все являетесь. Просто приехать и отдать себя репрессивному режиму глупо, и никак не поможет общему делу.

Но объявление такой цели и разворачивание такой общенациональной кампании — возвращение в страну Светланы Тихановской — это один из возможных шансов (пока не стану говорить о том, что может быть другим шансом) мобилизовать протестную часть общества, вдохнуть в революцию второе дыхание.

Других предложений сейчас у вас всё равно нет. Поэтому я требую обсуждения этого предложения. Вот его тезисы:

1. Созыв альтернативного псевдособранию режима реального Собрания народных представителей по выходу из политического кризиса (о том, как его провести — читайте ниже).

2. Направление официального вызова режиму на переговоры. Собрание должно уполномочить Светлану Тихановскую возглавить переговорную группу с нашей стороны.

3. Объявление о возвращении Светланы Тихановской в страну для участия в переговорах с режимом.

4. Переориентация всей международной активности на обеспечение гарантий безопасности Светлане Тихановской на переговорах и на поддержку переговорного процесса.

Теперь тезисно — о том, как организовать и провести Собрание народных представителей по преодолению политического кризиса в стране.

1. Светлана Тихановская, КС (Координационный совет), НАУ (Национальное антикризисное управление), аффилированные с КС политические партии, признавшие его полномочия, Национальная платформа гражданского общества, Ассамблея неправительственных организаций подают в Совет министров Республики Беларусь УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении 11—12 февраля 2021 года Собрания народных представителей по преодолению политического кризиса в стране (далее — Собрание).

1.1. Копии уведомления рассылаются в Палату представителей Национального собрания, Верховный и Конституционный суд, в Минский городской исполнительный комитет.

1.2. Разрешение органов, в которые направлено уведомление на проведение Собрания, НЕ ТРЕБУЕТСЯ в соответствии с международным правом и постановлением Комитета по правам человека ООН № 2330/2014 по жалобе экс-председателя Гомельского горисполкома Светланы Гольдаде.

2. Общее число делегатов Собрания определить в количестве 2700 с правом голоса.

2.1. В состав делегатов Собрания должны быть включены все политические заключенные, находящиеся в настоящий момент под стражей.

2.2. А также: Светлана Тихановская, все члены КС, находящиеся в вынужденной эмиграции, полномочные представители, назначенные Светланой Тихановской.

2.3. Остальные делегаты избираются по регионам.

3. Интернет-платформам «Честные люди», «Голос», «ЗУБР», интернет-ресурсам, которыми располагает КС, ОРГАНИЗОВАТЬ электронное голосование по выборам делегатов на Собрание.

4. Командам и штабам кандидатов в президенты 2020 года, стачкомам на предприятиях, инициативным группам по отзыву депутатов, первичным организациям политических партий, самоорганизованным дворовым и районным сообществам ОРГАНИЗОВАТЬ выдвижение кандидатов для участия в Собрании, оказать им помощь и поддержку, подать списки на интернет-ресурсы, на которых будет проводиться голосование.

5. Светлана Тихановская совместно с КС и НАУ формирует Оргкомитет Собрания в составе от 7 до 15 человек.

5.1. Оргкомитет Собрания определяет и согласует с заинтересованными структурами повестку дня Собрания.

5.2. Оргкомитет совместно с фондами, созданными для поддержки КС и политзаключенных, находит место и помещение для проведения Собрания.

6. Все участники протестных маршей, дворовых и районных маршей, все заинтересованные активисты разрабатывают собственные планы по поддержке проведения Собрания, охраны его 11—12 февраля. А также мобилизуют активистов и своих сторонников на обеспечение безопасности возвращения в Беларусь Светланы Тихановской и тех делегатов, которые оказались в вынужденной эмиграции.

7. ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ! Если мы стремимся к действительным переменам в стране, мы можем всю накопленную энергию и мотивацию протестов направить на обеспечение проведения Собрания народных представителей по преодолению политического кризиса в стране! Мы обязаны остановить репрессии режима, противопоставить его мошенническому ВНС наше СОБРАНИЕ, действительно народное!

Уважаемые господа! Если вы отказываетесь от предложенного плана, не предлагаете лучшего, отказываетесь даже от публичного обсуждения (частное и непубличное предложение я сделал вам раньше), то я становлюсь вашим оппонентом. Понимаю, что такой личный ультиматум вас вряд ли напугает, пишу это не для того, чтобы вас пугать. Просто предупреждаю: сегодня я говорю это один, но к февралю-марту вам об этом скажет белорусское общество. И из героев белорусской революции вы станете ее могильщиками для истории.