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Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Проведем настоящее народное Собрание!
Источник материала: Навiны
Объявление о возвращении в страну Светланы Тихановской и широкая общенациональная кампания в поддержку этой цели — это один из возможных шансов снова мобилизовать протестную часть общества и вдохнуть в революцию второе дыхание.
Я хочу обратиться к Светлане Тихановской, Франаку Вячорке, Александру Добровольскому, Павлу Латушко, Ивану Кравцову, Антону Родненкову, Максиму Богрецову и всем, кого это касается.
Уважаемые дамы и господа! При всем моем восхищении вашим мужеством и стойкостью, не могу не заметить, что все эти месяцы вы опаздываете за событиями, реагируете, порой правильно, на то, что происходит в стране, подбадриваете протестующее общество, помогаете потерпевшим от репрессий режима, произносите вдохновляющие речи — но этого мало, совершенно недостаточно для победы.
Вы так и не предложили обществу плана и дорожной карты выхода из политического кризиса.
Я устал слышать от вас отговорки и обещания того, что такой план у вас есть. Я это слышу с июля прошлого года. Сегодня очевидно, что никакого плана у вас нет. Плана, который позволит завершить начатое, приведет к разрешению политического кризиса, к переучреждению белорусского государства на правовой и современной основе.
К моему сожалению, вы игнорируете все предложения, не обсуждаете их, хотя иногда и предпринимаете отдельные действия по этим предложениям. Так, в августе был создан Координационный совет как орган для переговоров с режимом. Но КС организован совершенно бездарно, он непомерно раздут, поэтому с самого начала был совершенно неработоспособным, а потом и обезглавлен. И вы ничего не делаете для того, чтобы этот орган стал действенным и рабочим. И это при том, что КС признан полномочным представителем большинством оппозиционных политических партий, профсоюзами, стачкомами и крупными НГО.
Вы создали еще несколько политически инертных структур в эмиграции. Но ни одна из этих структур не предложила внятного политического плана, который мог бы мобилизовать протестующее общество и вести страну к преодолению политического кризиса.
Более того, вы не объявили никакой политической программы по смене режима, не заявили о своих притязаниях на реальную власть в стране.
Считать политической программой требование новых выборов больше нельзя. Вы от кого требуете новых выборов? От самоинаугурированного главы репрессивного режима? От незаконного режима, отказавшегося исполнять собственные законы?
Я могу требовать новых выборов от вас! От тех, кого и всё протестующее общество признало настоящей властью. Вы — моя и наша власть, и только от вас я могу чего-то ждать и требовать.
Я требую принятия дорожной карты, проект которой вам всем представлен. Возможно, этот проект несовершенен, тогда я требую от вас усовершенствования его. Или хотя бы обратной связи, а не молчания и игнорирования.
Сейчас, когда режим переходит в наступление, ужесточает репрессии, объявляет свое «всебелорусское» собрание, в стране складывается реальная возможность для установления двоевластия.
Мы можем собрать действительно народное собрание. Да, мы не можем пока провести полноценные выборы делегатов такого собрания, но можем
Для этого вы все должны вернуться в страну.
Да, это рискованно и опасно. Нелегитимный режим возбудил уголовное дело, фигурантами которого вы все являетесь. Просто приехать и отдать себя репрессивному режиму глупо, и никак не поможет общему делу.
Но объявление такой цели и разворачивание такой общенациональной кампании — возвращение в страну Светланы Тихановской — это один из возможных шансов (пока не стану говорить о том, что может быть другим шансом) мобилизовать протестную часть общества, вдохнуть в революцию второе дыхание.
Других предложений сейчас у вас всё равно нет. Поэтому я требую обсуждения этого предложения. Вот его тезисы:
1. Созыв альтернативного
2. Направление официального вызова режиму на переговоры. Собрание должно уполномочить Светлану Тихановскую возглавить переговорную группу с нашей стороны.
3. Объявление о возвращении Светланы Тихановской в страну для участия в переговорах с режимом.
4. Переориентация всей международной активности на обеспечение гарантий безопасности Светлане Тихановской на переговорах и на поддержку переговорного процесса.
Теперь тезисно — о том, как организовать и провести Собрание народных представителей по преодолению политического кризиса в стране.
1. Светлана Тихановская, КС (Координационный совет), НАУ (Национальное антикризисное управление), аффилированные с КС политические партии, признавшие его полномочия, Национальная платформа гражданского общества, Ассамблея неправительственных организаций подают в Совет министров Республики Беларусь УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении 11—12 февраля 2021 года Собрания народных представителей по преодолению политического кризиса в стране (далее — Собрание).
1.1. Копии уведомления рассылаются в Палату представителей Национального собрания, Верховный и Конституционный суд, в Минский городской исполнительный комитет.
1.2. Разрешение органов, в которые направлено уведомление на проведение Собрания, НЕ ТРЕБУЕТСЯ в соответствии с международным правом и
2. Общее число делегатов Собрания определить в количестве 2700 с правом голоса.
2.1. В состав делегатов Собрания должны быть включены все политические заключенные, находящиеся в настоящий момент под стражей.
2.2. А также: Светлана Тихановская, все члены КС, находящиеся в вынужденной эмиграции, полномочные представители, назначенные Светланой Тихановской.
2.3. Остальные делегаты избираются по регионам.
3. Интернет-платформам «Честные люди», «Голос», «ЗУБР», интернет-ресурсам, которыми располагает КС, ОРГАНИЗОВАТЬ электронное голосование по выборам делегатов на Собрание.
4. Командам и штабам кандидатов в президенты 2020 года, стачкомам на предприятиях, инициативным группам по отзыву депутатов, первичным организациям политических партий, самоорганизованным дворовым и районным сообществам ОРГАНИЗОВАТЬ выдвижение кандидатов для участия в Собрании, оказать им помощь и поддержку, подать списки на интернет-ресурсы, на которых будет проводиться голосование.
5. Светлана Тихановская совместно с КС и НАУ формирует Оргкомитет Собрания в составе от 7 до 15 человек.
5.1. Оргкомитет Собрания определяет и согласует с заинтересованными структурами повестку дня Собрания.
5.2. Оргкомитет совместно с фондами, созданными для поддержки КС и политзаключенных, находит место и помещение для проведения Собрания.
6. Все участники протестных маршей, дворовых и районных маршей, все заинтересованные активисты разрабатывают собственные планы по поддержке проведения Собрания, охраны его 11—12 февраля. А также мобилизуют активистов и своих сторонников на обеспечение безопасности возвращения в Беларусь Светланы Тихановской и тех делегатов, которые оказались в вынужденной эмиграции.
7. ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ! Если мы стремимся к действительным переменам в стране, мы можем всю накопленную энергию и мотивацию протестов направить на обеспечение проведения Собрания народных представителей по преодолению политического кризиса в стране! Мы обязаны остановить репрессии режима, противопоставить его мошенническому ВНС наше СОБРАНИЕ, действительно народное!
Уважаемые господа! Если вы отказываетесь от предложенного плана, не предлагаете лучшего, отказываетесь даже от публичного обсуждения (частное и непубличное предложение я сделал вам раньше), то я становлюсь вашим оппонентом. Понимаю, что такой личный ультиматум вас вряд ли напугает, пишу это не для того, чтобы вас пугать. Просто предупреждаю: сегодня я говорю это один, но к февралю-марту вам об этом скажет белорусское общество. И из героев белорусской революции вы станете ее могильщиками для истории.
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Объявление о возвращении в страну Светланы Тихановской и широкая общенациональная кампания в поддержку этой цели — это один из возможных шансов снова...
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