Делегатов Всебелорусского собрания могут обвинить в захвате власти неконституционным путем

Член президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к делегатам Всебелорусского народного собрания и рассказал о возможных последствиях участия в нем.





Так, в частности, он отметил, что реальных представителей народа в списках делегатов, которые уже начали появляться, нет.

««Широта» социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры», — считает Латушко.

Политик предупредил, что участие в «априори незаконном и антинародном собрании» будет иметь для «марионеточных делегатов» самые серьезные последствия при попытке принять на нем любые юридически значимые решения, которые в дальнейшем будут реализованы.

Речь идет о статьях 190 (нарушение равноправия граждан) и 357 ч.2 УК (захват либо удержание государственной власти неконституционным путем).

«Каждый марионеточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой книги регистрации преступлений, а действиям собрания, как организованной группы, будет дана правовая оценка», — подчеркнул Латушко.

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