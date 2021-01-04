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Александр Лукашенко: пандемия из чисто медицинской проблемы стала геополитической

04.01.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент Беларуси, принимая с докладом генерального прокурора страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: пандемия из чисто медицинской проблемы стала геополитической

В этой должности Андрей Швед уже почти четыре месяца, и время подвести хотя бы промежуточные итоги работы, тем более что ее начало совпало с большим количеством уголовных дел и острым периодом в истории нашего государства. Несмотря на это, система выстояла, правоохранители работают в привычном режиме. Хотя на почве желания дестабилизировать обстановку в стране было совершено около тысячи преступлений.  

Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

Президент отметил, что и в наступившем году легче не будет. Главная задача – по-прежнему сохранение независимости страны. Вместе с тем назрела необходимость проанализировать и при необходимости изменить законодательство в правоохранительной сфере с учетом опыта и вызовов, которые у нас появились.  

Александр Лукашенко: пандемия из чисто медицинской проблемы стала геополитической

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сейчас все страны совершенствуют законодательство. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан. Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить и переделивать мир. Так оно и происходит. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической проблемой. Нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова, чтобы нас не перемололи. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет. Поэтому все эти вопросы, которые мы обсудим сегодня, упираются в политическую плоскость. Это вы знаете не хуже меня.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Андрей Швед

 
 
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Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент Беларуси, принимая с докладом генерального прокурора...
 
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