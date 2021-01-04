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Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

04.01.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент Беларуси, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

В этой должности Андрей Швед уже почти четыре месяца, и время подвести хотя бы промежуточные итоги работы, тем более что ее начало совпало с большим количеством уголовных дел и острым периодом в истории нашего государства. Несмотря на это, система выстояла, правоохранители работают в привычном режиме. Хотя на почве желания дестабилизировать обстановку в стране было совершено около тысячи преступлений.  

Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Я по просьбе моих знакомых, друзей, родственников хочу вас поздравить с наступившим Новым годом, с Рождеством, самое главное, пожелать вам силы, бодрости духа, чтобы рядом с вами всегда были преданные государству, стране люди, которые знают, как выполнять свой долг и для чего они должны выполнять свою работу.  

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Говоря о работе правоохранительного блока, в прошлом году как вы справедливо отметили, криминогенная ситуация находилась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14 %, тяжких на 27  %, преступлений в быту на 11 %. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности.  

Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

Андрей Швед также рассказал Президенту о предложениях по изменению законодательства в отношении проявления экстремизма, а также доложил о работе по выявлению всех участников прошлогодних несанкционированных акций. Генпрокурор отметил: глава государства поставил задачу, чтобы ни один человек, посягнувший на общественный порядок, поднявший руку на правоохранителя, не ушел от ответственности.  

Люди в материале: Андрей Швед, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Правоохранительную систему страны не удалось парализовать. Об этом заявил Президент Беларуси, принимая с докладом генерального прокурора...
 
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