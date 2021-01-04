Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан», - сказал Александр Лукашенко 4 января во время встречи с генпрокурорм страны Андреем Шведом.

«Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких - на 27%, преступлений в быту - на 11%. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности», - подчеркнул он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко идет по стопам Путина Криминогенная ситуация в стране находится под полным контролем правоохранительных органов.

Напомним, что в конце 2021 года Госдума приняла, апописал ряд репрессивных законов, которые существенно ограничивают права и свободы россиян в плане организации и проведения массовых мероприятий.Как доложил Швед, криминогенная ситуация в стране находится под полным контролем правоохранительных органов.