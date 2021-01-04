|
Лукашенко идет по стопам Путина
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Напомним, что в конце 2021 года Госдума приняла, а Владимир Путин пописал ряд репрессивных законов, которые существенно ограничивают права и свободы россиян в плане организации и проведения массовых мероприятий.
«Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан», - сказал Александр Лукашенко 4 января во время встречи с генпрокурорм страны Андреем Шведом.
Как доложил Швед, криминогенная ситуация в стране находится под полным контролем правоохранительных органов.
«Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких - на 27%, преступлений в быту - на 11%. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности», - подчеркнул он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криминогенная ситуация в стране находится под полным контролем правоохранительных органов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)