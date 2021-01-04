Пикантное фото! Гагарина разделась на пляже после развода с мужем

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Полина Гагарина вызвала ажиотаж в сети: в своем Instagram звезда опубликовала очень пикантное фото из отпуска.

Конец 2020 года совпал с завершением любовной истории Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова: пара развелась, а Гагарина улетела отдыхать с детьми, даже несмотря на запреты уже бывшего мужа. Свой отпуск певица проводит у Индийского океана, наслаждаясь отдыхом и отсутствием толпы, что явно раззадоривает звезду.

В сети обсуждают пикантную публикацию Гагариной в Instagram: звезда опубликовала слишком откровенный снимок, сделанный на пляже.

Ради редкого кадра звезда шоу "Голос" сняла стильную широкополую шляпу с головы и закрыла ею свое тело. Таким образом она прикрыла свой микро-купальник и создала эффект "обнаженки".

Поклонники поспешили отреагировать на игривый образ певицы, а некоторые назвали его "троллингом бывшего".

"Купальник есть, вы же не Волочкова"; "Какая стройная, даже в шляпку поместилась бы"; "Исхакова троллишь?"; "Обнаженная русалка"; "Очень-очень смело", – прокомментировали фолловеры.

Напомним, что перед Новым годом экс-супруг звезды решил сделать все, чтобы Гагарина не смогла увезти дочь за границу . Но план фотографа провалился, и маленькая Мия улетела вместе с мамой.

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