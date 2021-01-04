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Первые торги года: белорусский рубль продолжает девальвироваться

04.01.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги 4 января 2021 года завершились ослаблением белорусского рубля к корзине валют на 0,29%, её стоимость выросла до максимума за четыре месяца вместе с российским рублём.



Курс доллара поднялся всего на 0,0006 BYN до 2,5795 BYN/USD.

Сегодня на бирже очень активно торговали долларами. Суммарный объём превысил 75 млн. долларов, это максимальное значение за 130 дней с 27 августа 2020 года, когда через биржу прошло более 86 млн. долларов.

Курс евро снизился на 0,0036 BYN до 3,1644 BYN/EUR и покинул исторический максимум, который был установлен на последних торгах минувшего года.

Курс российского рубля подскочил на 0,0206 BYN до 3,5077 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 122 дня (четыре месяца).

Итоги декабря на БВФБ

В последний месяц года белорусский рубль активно девальвировался к евро и российскому рублю, сумев немного подорожать к доллару:

курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);
курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +1,66%

Итоги девальвации 2020 года

Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть. Доходность от вложений в валюту в 2020 году уверенно превысила доходность по вкладам в белорусских рублях.

Примечательно, что российский рубль по итогам года и по итогам декабря подорожал одинаково.

курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);
курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +14,09%.

Центробанк России

Сегодня на Мосбирже нет торгов, официальные курсы ЦБРФ не изменились:

доллар 73,8757 RUB/USD
евро 90,7932 RUB/EUR

Эти значения были установлены на основании средневзвешенных курсов валют на бирже по состоянию на 11:30, но после этого рубль начал дешеветь и к завершению последних торгов года стоимость доллара выросла до 74,41 российских рублей, а евро до 91,54 российских рублей.

Итоги декабря в России

Российский рубль в последнем месяце года смог укрепиться и к доллару, и к евро:

курс доллара −2,3242 RUB (−3,05%);
курс евро −0,5213 RUB (−0,57%).

Итоги на валютном рынке РФ за 2020 год

Российский рубль за минувший год существенно подешевел к доллару и евро. Так, российская валюта на пятую часть обесценилась к доллару и почти на треть к евро:

курс доллара +11,9700 RUB (+19,34%);
курс евро +21,3047 RUB (+30,71%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги 4 января 2021 года завершились ослаблением белорусского рубля к корзине валют на 0,29%, её стоимость выросла до максимума за четыре месяца вместе с российским...
 
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