ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Письмо-онлайн: национальная электронная система появилась в Беларуси

04.01.2021 14:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси заработала система, позволяющая отправлять и получать с мобильных и компьютеров заказные и простые письма.

С 3 января в нашей стране начала работать национальная почтовая электронная система. С ее помощью можно пересылать заказные и простые письма в электронной форме. Отправлять и получать письма можно в любое время суток со смартфона или ПК.

Для того, что бы воспользоваться этой услугой, нужно иметь электронную почту и пройти на сайте аутентификацию с использованием сертифицированных средств выработки ЭЦП (электронной цифровой подписи), сообщает Министерство связи и информатизации.

При поступлении электронного письма к вам придет уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

Отправлять можно документы, фото, счета, уведомления, справки, выписки и т.д. Текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц, а в письмо можно вложить не более трех файлов размером до 10 МБ.

Стоимость простого электронного письма 0,42 рубля, заказного — 1,5 рубля.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси заработала система, позволяющая отправлять и получать с мобильных и компьютеров заказные и простые письма.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дом затрясло, люди выбежали на улицу». Что за взрыв напугал минчан этим утром?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика