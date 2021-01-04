Письмо-онлайн: национальная электронная система появилась в Беларуси

С 3 января в нашей стране начала работать национальная почтовая электронная система. С ее помощью можно пересылать заказные и простые письма в электронной форме. Отправлять и получать письма можно в любое время суток со смартфона или ПК.





Для того, что бы воспользоваться этой услугой, нужно иметь электронную почту и пройти на сайте аутентификацию с использованием сертифицированных средств выработки ЭЦП (электронной цифровой подписи), сообщает Министерство связи и информатизации.





При поступлении электронного письма к вам придет уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.





Отправлять можно документы, фото, счета, уведомления, справки, выписки и т.д. Текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц, а в письмо можно вложить не более трех файлов размером до 10 МБ.





Стоимость простого электронного письма 0,42 рубля, заказного — 1,5 рубля.







