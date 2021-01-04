Источник материала: Хартия'97

Когда пропаганда не работает Константин Сонин

4.01.2021, 14:20

Константин Сонин

Переубедить людей российская пропаганда не способна.

У меня есть давний спор с коллегами — об эффективности российской пропаганды. И вот вакцинация дает повод высказаться, привести аргумент в пользу своей точки зрения. Я не хочу пересказывать его здесь целиком — он часто бывает довольно техническим, с моделями и небольшим количеством данных. Сложность в том, что последствия пропаганды (как и рекламы) очень трудно измерить.

Очень легко принять корреляцию за причинно— следственную — и, значит, счесть то, что было бы и без пропаганды за её последствия. Фирма выпускает новый продукт, выпускает рекламу и продукт раскупают. Его раскупили из-за рекламы или из-за того, что именно этот продукт нужен? Или телепропанандисты исходят пеной на украинском фронте — но это ли причина роста антиукраинских настроений или просто пропагандисты говорят то, что зрители хотят увидеть?

Я считаю, что российская госпропаганда исключительно сильна в «расковыривании ран» и совершенно профнепригодна во всем остальном. То есть если есть тема, по которой у граждан есть сложившееся отношение, но тема не является важной — и граждане на неё не обращают внимание — то эту тему «вечерние мудозвоны» и Ко могут «вывести в топ». Но поменять взгляды граждан они не могут вовсе.

Например, осенью 2014 года телеоргия успешно расковыряла антиукраинские и антиамериканские взгляды, но была совершенно бессильна в отношении, скажем, курса доллара. Граждане возненавидели, в ответах на вопросы, «американскую военщину» и закупались долларами, не смотря на масштабные вбросы про его конец. (Я знаю насколько спорно то, что антиукраинский сантимент был просто спящим — гораздо комфортнее винить в изменении отношений пропаганду. Я также знаю, что нет хорошего эксперимента, чтобы проверить эту гипотезу — но, заметим, это точно так же верно и в другую сторону. Нет хорошего доказательства, что это последствия пропаганды.)

Неслучайна и паника по поводу Алексея Навального. На пропагандистскую борьбу с ним брошены невероятные ресурсы и они ничего не меняют в отношении граждан. Сейчас никто не помнит, но в 1989 году вся государственная машина пропаганды (сейчас выглядящая крайне наивной) работала на избрание директора ЗИЛ, крупнейшего московского завода, депутатом «от Москвы». Все было обвешано плакатами этого Бракова, и только его показывали по телевизору. Но его соперник, Борис Ельцин, набрал 94% голосов.

Так вот, о вакцинации. Нет сомнений, что вакцинация — это важнейший государственный приоритет. На вакцину потрачены огромные ресурсы; цена промедления очень высока. На вакцинацию тратится драгоценный политический ресурс — когда принуждают или вынуждают граждан вакцинироваться. Ну и как, «вечерние мудозвоны», новостные каналы и агентства, ведущие «пилорам» и т.п. смогут кого-нибудь убедить? Они могут, конечно, как RT, закупить накрутку просмотров и лайков и отчитаться перед высшим начальством о якобы достигнутом влиянии. Ну то есть, о создании макета информационного агентства в натуральную величину. Но ясно же, что не могут и не смогут что-то реально поменять. Никого переубедить — не расковырять старую рану, а именно переубедить — они никого не могут.

Константин Сонин, «Фейсбук»

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