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Нацполиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

04.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нацполиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

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  • 4.01.2021, 14:10
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Нацполиция Украины получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

Следы ведут в Минск?

Национальная полиция Украины получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года, сообщает "Интерфакс".

"Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции Украины в понедельник.

По информации ведомства, в декабре 2020 года следствие при помощи Службы внешней разведки Украины получило определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании убийства Шеремета, совершенного в 2016 году. "Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы по делу об убийству Шеремета. "В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

В Нацполиции напоминают, что дело в отношении исполнителей убийства Шеремета передано в суд, а по заказчикам - выделено в отдельное уголовное производство, расследование по которому продолжается.

"Нацполиция обращается ко всем, и к украинским гражданам, и к иностранцам: кому известна какая-либо информация о заказе убийства Павла Шеремета - просьба обращаться в органы полиции", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в понедельник интернет-издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказуЛукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

"На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы это убийство стало публичным сигналом", - пишет издание.

EUobserver цитирует слова Зайцева: "Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… мы заложим бомбу… (Лукашенко) ждет этих операций".

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Теги: Минск
 
 
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