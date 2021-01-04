Источник материала: Хартия'97

EUObserver: Лукашенко и КГБ планировали убийства политических оппонентов 13 4.01.2021, 13:46

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Вадим Зайцев

Опубликована аудиозапись.

Авторитетное брюссельское издание EUObserver (перевод – «Радыё Свабода» ) опубликовало запись разговора 2012 года с участием кого-то, чей голос напоминает голос тогдашнего председателя КГБ Вадима Зайцева.

Аудио и оперативные документы передал журналистам для расследования старший лейтенант Игорь Макар – бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз».

Издание приводит полную текстовую версию разговора.

На операцию по ликвидации Олега Алкаева (бывшего начальник СИЗО №1, «Володарки») в Минске, Владимира Бородача (бывшего командира бригады спецназа) и Вячеслава Дудкина (бывшего исполняющего обязанности начальника отдела борьбы с коррупцией) Лукашенко якобы выдал свыше 1,5 млн долларов, и операцию хотели провести бесследно, инсценировать несчастный случай. Обсуждали также убийство журналиста Павла Шеремета с использованием бомбы.

Специалисты НАТО в Беларуси, знакомые с Зайцевым, подтвердили брюссельскому изданию оригинальность голоса Зайцева на аудио.

С 2013 года бывший глава КГБ возглавляет частную компанию-провайдера теле-и интернет-услуг «Космос ТВ».

«Лукашенко ждет этих операций»

«Лукашенко ждет этих операций», - сказал человек, голос которого похож на Вадима Зайцева, тогдашнего председателя КГБ, в своем офисе на проспекте Независимости в Минске. Cогласно аудиофайлу, дата беседы - 11 апреля 2012 года.

Зайцев якобы проводил брифинги для сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа».

«Для меня важно, чтобы никто даже не думал о КГБ, - сказал он. - И понятны методы, которыми мы должны будем где кого утопить, где кого расстрелять - это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство и все остальные вещи ...»

Об убийстве Шеремета: «сделаем закладку какую-то»

Согласно EUobserver, КГБ также обсуждал убийство журналиста Павла Шеремета, который в то время проживал в России.

«Вот по Шеремету надо сработать, которыйй за..., бл... Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, бл..., совсем, бл..., ни рук, ни ног не соберут. Всё, чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей», – сказал Зайцев, согласно записи 2012 года.

КГБ якобы установило наблюдение за Шереметом в Москве, согласно отчету КГБ, который также попала в EUobserver.



Фото: AFP

20 июля 2016 года Павел Шеремет был убит взрывом бомбы в автомобиле в Киеве.

Эксперт-криминалист «не выявил» никаких явных следов «аудиоманипуляций»

«Звук был слишком низкого качества с технической точки зрения, чтобы проводить биометрический «анализ распознавания говорящего», – сказал Каталин Григорас, директор Национального центра судебной экспертизы СМИ при Университете Колорадо в США.

Григорас сообщил EUobserver, что его редактировали как минимум один раз, определенно, чтобы удалить цифровую подпись, которая могла бы идентифицировать крота из КГБ, который поставил записывающее устройство в кабинете Зайцева.

Но эксперт-криминалист «не обнаружил» никаких явных «следов аудиоманипуляций» в файле, сказал он.

«Комиссар полиции Берлина предупредила, что готовится мое убийство»

Бывший начальник СИЗО № 1 Олег Алкаев, автор книги «Расстрельная команда» рассказал о том, что в 2012 году полиция Берлина получила информацию о планах его ликвидации и предложила охрану. Алкаев связывает это с тем, что он является ключевым свидетелем в деле исчезновения и предполагаемого убийства известных белорусских политиков. Он надеется, что сейчас начнется новый этап в расследовании дел пропавших на международном уровне.

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