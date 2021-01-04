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Крупнейшие телекоммуникационные компании Китая изгоняют с бирж США

04.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Крупнейшие телекоммуникационные компании Китая изгоняют с бирж США

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  • 4.01.2021, 12:37
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Крупнейшие телекоммуникационные компании Китая изгоняют с бирж США

Американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами этих компаний.

Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит допускать к торговле на ней акции трех крупных китайских компаний, согласно требованиям администрации США. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг представителями торговой площадки, пишет finanz.ru.

В черный список попали крупнейший телекоммуникационный оператор КНР China Mobile (первый в мире по клиентской базе, достигающей почти миллиарда пользователей), государственный телеком-гигант China Unicom (4-й в мире по размеру клиентской базы) и China Telecom Hong Kong, дочка государственной CТС. Они активно участвуют в развитии связи пятого поколения в Китае. Как отмечает агентство Блумберг, компании «не имеют значимого присутствия в США», их акции также представлены на бирже в Гонконге.

В заявлении Нью-Йоркской фондовой биржи поясняется, что указанное решение должно вступить в силу 11 января. Данный шаг обусловлен тем, что президент США Дональд Трамп в ноябре 2020 года подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами КНР. Согласно указу, с 11 января текущего года американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами таких компаний.

Как поясняется в документе, речь, в частности, идет о фирмах, которые Пентагон ранее внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью. В перечне числится 31 предприятие, в том числе компания Huawei.

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Американским физическим и юридическим лицам будут запрещены любые операции с ценными бумагами этих компаний.
 
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