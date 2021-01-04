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В «Белнефтехиме» рассказали, что будет с ценами на топливо в 2021 году

04.01.2021 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн «Белнефтехим» не намерен отказываться от существующей схемы ценообразования на нефтепродукты для населения. Об этом председатель концерна Андрей Рыбаков заявил в интервью отраслевому журналу «Вестник Белнефтехима».

Судя по всему, каких-то сюрпризов на заправках в этом году водителям ждать не стоит.

— Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю, — заверил Андрей Рыбаков.

Напомним, последний раз цены на АЗС переписывали 27 октября 2020 года, то есть почти 70 дней назад. Цены на топливо в прошлом году менялись 17 раз.

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Планы по тому, как будут меняться ценники на заправках, не должны вас удивить: эту схему концерн применяет несколько лет.
 
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