В Щучинском районе Renault влетел в гужевую повозку - возчик в коме

Источник материала: Tut.by

Водитель гужевой повозки получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 3 января, около 23.30, в Щучинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 25-летний водитель Renault ехал по трассе Желудок — Первомайск — граница Литвы в направлении агрогородка Гурнофель. Вблизи деревни Марковцы при встречном разъезде он врезался в попутное гужевое транспортное средство, водитель которого возвращался домой из соседней деревни после распития спиртных напитков.





В результате ДТП 20-летний возчик получил тяжелые травмы и в состоянии комы был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В ГАИ также отметили, что повозка не была оборудована в соответствии с требованиями ПДД.