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В Щучинском районе Renault влетел в гужевую повозку - возчик в коме

04.01.2021 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель гужевой повозки получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 3 января, около 23.30, в Щучинском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что 25-летний водитель Renault ехал по трассе Желудок — Первомайск — граница Литвы в направлении агрогородка Гурнофель. Вблизи деревни Марковцы при встречном разъезде он врезался в попутное гужевое транспортное средство, водитель которого возвращался домой из соседней деревни после распития спиртных напитков.


В результате ДТП 20-летний возчик получил тяжелые травмы и в состоянии комы был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В ГАИ также отметили, что повозка не была оборудована в соответствии с требованиями ПДД.

 
 
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В ГАИ отметили, что повозка не была оборудована в соответствии с требованиями ПДД.
 
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