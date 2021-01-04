ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

LG покажет необычный игровой монитор, который может изгибаться в разные стороны

04.01.2021 14:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2021, которая пройдет в онлайн-формате, LG покажет необычный игровой монитор с OLED-матрицей на 48 дюймов. Он может изгибаться, сообщает FoneArena.


Устройство получит OLED-матрицу с 4K-разрешением, которая сможет переключаться между режимами плоского и изогнутого экранов. По задумке производителя, в первом положении удобнее смотреть видео, во втором — играть. Радиус искривления — до 1000 миллиметров.

Кроме того, в новинке применят технологию CSO. Если упростить, то с помощью тонкой пленки (0,6 мм) весь монитор превращается в динамик, излучающий звук. Таким образом, устройство становится тоньше. В LG говорят, что монитор также сможет похвастаться частотой обновления от 40 Гц до 120 Гц.

Более подробной информации — в частности цены — пока нет. Подробности компания раскроет на CES.

Ниже — цены популярных игровых мониторов:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройство получит OLED-матрицу с 4K-разрешением, которая сможет переключаться между режимами плоского и изогнутого экранов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура намерена усилить ответственность за экстремизм и нарушение общественного порядка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика