LG покажет необычный игровой монитор, который может изгибаться в разные стороны

Источник материала: Tut.by

На выставке CES 2021, которая пройдет в онлайн-формате, LG покажет необычный игровой монитор с OLED-матрицей на 48 дюймов. Он может изгибаться, сообщает FoneArena .





Устройство получит OLED-матрицу с 4K-разрешением, которая сможет переключаться между режимами плоского и изогнутого экранов. По задумке производителя, в первом положении удобнее смотреть видео, во втором — играть. Радиус искривления — до 1000 миллиметров.

Кроме того, в новинке применят технологию CSO. Если упростить, то с помощью тонкой пленки (0,6 мм) весь монитор превращается в динамик, излучающий звук. Таким образом, устройство становится тоньше. В LG говорят, что монитор также сможет похвастаться частотой обновления от 40 Гц до 120 Гц.

Более подробной информации — в частности цены — пока нет. Подробности компания раскроет на CES.

Ниже — цены популярных игровых мониторов: