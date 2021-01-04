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Стало известно, в каких городах мира самая большая концентрация камер видеонаблюдения

04.01.2021 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Специалисты в сфере интернет-приватности из Surfshark подготовили интерактивную карту распределенности CCTV-камер видеонаблюдения в 130 самых густонаселенных городах мира.

Первая CCTV-камера была в Германии еще в 1942 году. Спустя почти 8 десятилетий их число на планете приблизилось к 1 млрд, пишет dev.by.

Самым «несвободным» в плане слежки с видеокамер городом назван индийский Ченнаи – более 657 штук на квадратный километр. 6 из 10 городов с самой высокой плотностью CCTV-камер находятся в Китае, еще 3 – в Индии. Единственным городом за пределами Азии в первой десятке стал Лондон – 399 камер на кв. км.

Одним из главных аргументов в пользу камер видеонаблюдения является борьба с преступлениями, включая их предотвращение. Судя по данным Surfshark, в Тайюане – лидер среди присутствующих китайских городов по уровню преступности и 7 место в топ-10 – размещено примерно 120 камер на тысячу человек.

 
 
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Специалисты в сфере интернет-приватности из Surfshark подготовили интерактивную карту распределенности CCTV-камер видеонаблюдения в 130 самых густонаселенных городах...
 
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