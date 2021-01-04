Опрос: пошлина — всё, собираетесь пройти техосмотр?

Источник материала: Onliner

Вот уже четвертый день, как в Беларуси отменен дорожный сбор. Вместо него введен транспортный налог, который привязан не к прохождению техосмотра, как раньше, а к факту наличия авто. Как ожидается, это подтолкнет автовладельцев, не проходивших техосмотр из-за нежелания платить сбор, наконец приехать на диагностическую станцию. Что скажете, уже запланировали такую поездку?

Беда со статистикой

По данным «Белтехосмотра», с 2014 года, когда ввели уплату дорожного сбора, количество выданных разрешений стало ежегодно падать на 10 процентов. Такая тенденция сохранялась до 2020 года. Сравните: в 2013 году проходить техосмотр приехало 1,9 млн машин (по нашим данным), в 2015-м — 1,7 млн, за 9 месяцев 2020 года — только 0,5 млн. А число машин на дорогах страны, наоборот, растет.

Официальные лица открыто говорили о половине всего транспорта страны, катающегося без ТО. Изменения напрашивались давно, но решение откладывалось раз за разом. До конца 2020 года, когда было объявлено об отмене госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении и введении вместо нее транспортного налога.

Еще раз: что за налог

С 1 января 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. Он привязан не к прохождению техосмотра, как раньше, а к факту наличия авто. Это означает, что налог платят все владельцы автомобилей, даже те, у которых авто весь год стоит в гараже. Исключений немного: электромобили, угнанные автомобили, а также авто, выпущенные до 1991 года включительно. Последний пункт вызвал споры, но сейчас не об этом.

Остальным автовладельцам, в том числе и юрлицам, раз в календарный год придется платить по ставкам, установленным в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства. Впрочем, сумма транспортного налога ниже суммы дорожного сбора.

Так выглядят ставки транспортного налога для физических лиц. В правой графе указаны суммы в рублях, которые владельцам авто придется ежегодно вносить в бюджет.









Как было раньше?

Для сравнения напомним размер госпошлины из уже ушедшего 2020-го, а также пересчитаем, сколько бы он составил при базовой величине, равной 29 рублям.

Тип и масса транспортного средства Размер пошлины Б. в. — 27 рублей Б. в. — 29 рублей Легковой автомобиль, до 1,5 т 3 б. в. 81 рубль 87 рублей Легковой автомобиль, от 1,5 до 2 т 6 б. в. 162 рубля 174 рубля Легковой автомобиль, от 2 до 3 т 8 б. в. 216 рублей 232 рубля Легковой автомобиль, более 3 т 11 б. в. 297 рублей 319 рублей Мотоцикл 2 б. в. 54 рубля 58 рублей Грузовой автомобиль, до 2,5 т 8 б. в. 216 рублей 232 рубля Грузовой автомобиль, от 2,5 до 3,5 т 17 б. в. 459 рублей 493 рубля Грузовой автомобиль, от 3,5 до 12 т 22 б. в. 594 рубля 638 рублей Грузовой автомобиль, более 12 т 25 б. в. 675 рублей 725 рублей

У кого есть льготы?

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов предусмотрены налоговые льготы. Что уже повлекло за собой разговоры о «переоформлении авто на пожилых родственников».

Нынешний год станет переходным между системами налогообложения, поэтому от транспортного налога будут освобождены автовладельцы, которые до 1 июля 2021 года снимут автомобиль с учета.

Так что с очередями?

В воскресенье, 3 января, на некоторых диагностических станциях были замечены очереди из желающих пройти техосмотр. Вот фото, которые прислал нам читатель со станции по адресу: улица Гурского, 17.









Сегодня мы отправились по станциям, чтобы оценить ситуацию. Подтверждаем: оживление есть, хоть об очередях говорить пока сложно (возможно, сказывается график рабочего дня).

На диагностической станции №21 (проспект Дзержинского, 3) в дневное время насчитали 6 машин. В первой половине дня было поменьше — 3—4 авто.









Станция №85 по адресу: улица Харьковская, 16 — 10 автомобилей.









Опрос: собираетесь проходить техосмотр?

Опрос анонимный, поэтому, мы надеемся, честный: собираетесь ли вы пройти в этом году техосмотр? Отмена дорожного сбора станет решающим фактором, и статистика наконец начнет улучшаться, или же в корне ничего не изменится? Начинаем перекличку.

Если накипело и желаете высказаться о ситуации в целом, рассказать, почему проходите или не проходите и как собираетесь жить дальше, пишите нам: pv@onliner.by .

Собираетесь пройти техосмотр после отмены дорожного сбора?

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