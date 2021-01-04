Один из основателей «Прессбола» ушел из газеты

Источник материала: Tut.by

Заместитель главного редактора «Прессбола» Дмитрий Беленький уволился из издания. Он работал в газете со дня ее основания, то есть на протяжении тридцати лет.

После неожиданного ухода в начале декабря прошлого года главного редактора Дмитрия Герчикова за подписью Беленького вышли несколько номеров газеты. Впоследствии новым главредом «Прессбола» стал корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин. Большинство журналистов издания, а также сам Лисичкин выступали против этого назначения, но вскоре он был представлен коллективу заместителем председателя Ассоциация «Белорусская федерация футбола» Михаилом Ботниковым.

В результате в течение нескольких недель «Прессбол» покинула группа известных журналистов: заведующий отделом белорусского футбола Владимир Пирог, заведующий отделом хоккея Сергей Малышко, ведущий обозреватель гандбола Сергей Мордасевич, а также он один из самых популярных авторов газеты Сергей Щурко, работавший в газете внештатно.

Беленький оставался последним из четырех заместителей, которые были в команде Герчикова. В 1991 году он стоял у истоков «Прессбола».