Дом, похожий на пень. Смотрите, какое интересное здание построили в Польше прямо в лесу

Источник материала: Tut.by

Проект Circle Wood был создан студией Przemek Olczyk Mobius Architekci. Дом не отличается большими размерами, хотя снаружи впечатляет своими масштабами, пишет archinea. Но больше всего он удивляет своим внешним видом: по задумке архитектора он должен был напоминать пень или бревно исполинского дерева.



Фото: Павел Улатовски

Столь странное строение находится в Изабелине (Польша). Обширный песчаный участок, густо заросший соснами, создает неповторимый пейзаж для дома. Строительство велось таким образом, чтобы минимизировать ущерб окружающему лесу.









Дом не отличается большими размерами, хотя снаружи впечатляет своими масштабами. И все благодаря нависающей овальной раме, которая гармонично замыкает гараж и открытую спа-зону.





Общая площадь — 400 квадратных метров. Конструктивно это железобетонный каркас, облицованный деревянными панелями Okume из Западной Африки. Эта экзотическая древесина — изящная и без сучков — идеально вписывается в лесную среду. Благодаря материалам, цветовой гамме и овальной форме здание органично погружается в природный ландшафт.





Лес вокруг и сосны внутри дома — это позволяет владельцам чувствовать, будто они постоянно ходят среди деревьев. А еще большая площадь остекления, что полностью стирает границы между домом и лесом.









В доме есть атриум с соснами в центральной части, устремленными ввысь. Он гармонично проникает в интерьер дома, наполненный дневным светом, натуральными материалами.





Пространство внутри напоминает частную картинную галерею, чуткую к красоте природы, спроектированную в гармонии с ней. Сильным элементом, влияющим на восприятие интерьера, является скульптурная лента лестницы, которая сама по себе является художественным элементом архитектуры здания. Остальные помещения отличаются изысканной игрой натуральных материалов.





Для дома характерна сдержанность деталей, что подчеркивает элегантность материалов и его простоту.





Прямой контакт с природой заставляет дом меняться в зависимости от погоды, времени суток и времени года.