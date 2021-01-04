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Психотерапевт назвал три причины, из-за которых чаще всего не удается сдержать новогодние обещания

04.01.2021 14:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Психотерапевт Джонатан Альперт назвал Business Insider три главные причины, по которым люди из года в год не могут сдержать свои новогодние обещания. Итак, ваши шансы быстро сдаться выше, если…


Фото: pixabay.com

Ваше обещание недостаточно конкретное

Чем менее точный ваш план, тем проще от него отказаться. И наоборот, детализированные обещания приходится держать.

Например, пожелание «больше заниматься спортом» или «похудеть» — это легкий способ обречь себя на неудачу: в нем нет ни способа отметить прогресс, ни подсказки насчет сохранения мотивации.

Попробуйте конкретизировать свою цель: например, пробежать 5 км или сбросить 2 кг — к определенной дате. Полезно также подумать о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ориентирах, которые подскажут, что вы на пути к достижению цели.

«Вы должны знать ответ на вопрос: что мне нужно сделать на этой неделе, что мне нужно сделать в течение следующего месяца, чтобы добиться желаемого?»

Вы не формулируете обещание в положительном ключе

Когда люди решают, например, перестать тратить деньги на ненужные вещи или отказаться от нездоровой пищи, это часто не дает результата, потому что заставляет думать о том, чего пытаешься избежать.

«Это почти то же самое, как если бы я сказал: „Не хочу, чтобы вы думали о том, как выглядит зебра с розовыми и синими полосками“. Вы должны разок представить, как это будет выглядеть, чтобы больше не думать об этом, верно?»

Попробуйте сформулировать свою цель позитивным языком: вместо «не ешь нездоровую пищу» — «выбирай морковку и арахисовую пасту для здорового перекуса».

Вы обещаете то, что вам не нужно

Еще одно серьезное препятствие — это склонность давать новогодние обещания, которые не отражают то, чего вы на самом деле хотите. Чаще всего это случается с целями вроде «сесть на диету» или «заняться спортом».

«Очень часто мы попадаем под влияние друзей, семьи, общества — и пытаемся делать то, чего, по нашему мнению, от нас ждут. Но, чтобы осуществиться, ваши цели должны быть поставлены вами и для вас».

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Психотерапевт Джонатан Альперт назвал Business Insider три главные причины, по которым люди из года в год не могут сдержать свои новогодние обещания.
 
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