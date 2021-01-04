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Террористы атаковали три автобуса в Сирии: девять человек погибли

04.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сирии. Не менее 9 человек стали жертвами нападения боевиков на три автобуса в провинции Хама. Все погибшие – мирные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что вооруженную атаку совершила банда, которая входит в состав экстремистской группировки «Исламское государство».  

Террористы атаковали три автобуса в Сирии: девять человек погибли

Ранее еще одна группа боевиков атаковала пассажирский автобус на трассе, ведущей к Пальмире. В результате погибли 25 человек, еще 13 получили ранения.  

Террористы атаковали три автобуса в Сирии: девять человек погибли

Террористы заметно активизировались в этом районе с начала декабря. Командование вооруженных сил Сирии перебросило туда дополнительные силы военных, что помогло правительственным войскам сохранить контроль над стратегическим шоссе на Алеппо. В ходе боев были уничтожены почти 40 боевиков.  

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Новости Сирии. Не менее 9 человек стали жертвами нападения боевиков на три автобуса в провинции Хама. Все погибшие – мирные жители, сообщили в программе Новости «24...
 
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