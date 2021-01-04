Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша сделала национальные визы бесплатными для белорусов Об этом пишет телеграм-канал «Беларусы в Польше»

В соответствии с Постановлением Министра иностранных дел Республики Польша от 22 декабря 2020 г., касающегося снижения консульских сборов для граждан Республики Беларусь, которые подают визовые анкеты на получение национальной визы на территории Республики Беларусь, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена по 31 декабря 2022 г.Вышеуказанное освобождение не касается уплаты за рассмотрение апелляции (повторное рассмотрение визового заявления). В случае отказа в выдаче визы консульский сбор возврату не подлежит.