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Фото: Mir24.tv / Светлана Родина

«Хитозан – это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», – пояснила врач.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа закуска, ослабляющая действие алкоголя Не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов.

При этом она напомнила, что дневная норма грибов для человека составляет 100-150 граммов.Ранее британский диетологназвала простой способ быстрого избавления от похмелья. По словам специалиста, облегчить утреннее состояние после застолья поможет грейпфрутовый сок.