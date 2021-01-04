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Названа закуска, ослабляющая действие алкоголя

04.01.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названа закуска, ослабляющая действие алкоголя
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Грибы помогают снизить дозировку употребляемого алкоголя. Это происходит из-за содержащегося в них большого количества хитозана – сорбента, передает РИА «Новости» со ссылкой на врача-диетолога Марину Макишу.

«Хитозан – это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы», – пояснила врач.


При этом она напомнила, что дневная норма грибов для человека составляет 100-150 граммов.

Ранее британский диетолог Ханна Ричардс назвала простой способ быстрого избавления от похмелья. По словам специалиста, облегчить утреннее состояние после застолья поможет грейпфрутовый сок.
 
 
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Не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов.
 
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