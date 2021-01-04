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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые торги 2021 года: рубль РФ на максимуме за 4 месяца, евро покинул исторический максимум Курс доллара поднялся всего на 0,0006 BYN до 2,5795 BYN/USD.

Курс доллара поднялся всего на 0,0006 BYN до 2,5795 BYN/USD.Сегодня на бирже очень активно торговали долларами. Суммарный объём превысил 75 млн. долларов, это максимальное значение за 130 дней с 27 августа 2020 года, когда через биржу прошло более 86 млн. долларов.Курс евро снизился на 0,0036 BYN до 3,1644 BYN/EUR и покинул исторический максимум, который был установлен на последних торгах минувшего года.Курс российского рубля подскочил на 0,0206 BYN до 3,5077 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 122 дня (четыре месяца).