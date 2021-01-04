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Первые торги 2021 года: рубль РФ на максимуме за 4 месяца, евро покинул исторический максимум

04.01.2021 15:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Первые торги 2021 года: рубль РФ на максимуме за 4 месяца, евро покинул исторический максимум
Иллюстративное фото
Торги 4 января 2021 года завершились ослаблением белорусского рубля к корзине валют на 0,29%, её стоимость выросла до максимума за четыре месяца вместе с российским рублём.

Курс доллара поднялся всего на 0,0006 BYN до 2,5795 BYN/USD.

Сегодня на бирже очень активно торговали долларами. Суммарный объём превысил 75 млн. долларов, это максимальное значение за 130 дней с 27 августа 2020 года, когда через биржу прошло более 86 млн. долларов.

Курс евро снизился на 0,0036 BYN до 3,1644 BYN/EUR и покинул исторический максимум, который был установлен на последних торгах минувшего года.

Курс российского рубля подскочил на 0,0206 BYN до 3,5077 BYN/100 RUB. Это максимальное значение за 122 дня (четыре месяца).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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