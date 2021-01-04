Синоптики рассказали о погоде на православное Рождество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. До +3°С прогнозируется в Беларуси на православное Рождество, сообщил Гидрометцентр.

Ночью 7 января почти по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Днем осадки будут кратковременными. В некоторых регионах возможен слабый туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер восточной четверти умеренный. В ночные часы на улице будет -6..+1°С, днем -3..+3°С.

Выше нуля будет в Беларуси и в ближайшие дни. Так, 5 января ожидается облачная погода. Днем по западу страны пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром будет сгущаться туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -1..+5°С.

В среду, 6 января, почти по всей стране пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Возможен слабый туман, гололед и гололедица на дорогах. Ночью ветер порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит -5..+2°С, днем -3..+4°С.

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