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Синоптики рассказали о погоде на православное Рождество

04.01.2021 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. До +3°С прогнозируется в Беларуси на православное Рождество, сообщил Гидрометцентр.

© CC0 / Pexels
Плохая видимость из-за туманов: МЧС попросило быть внимательнее на дороге

Ночью 7 января почти по всей стране пройдут дожди и мокрый снег. Днем осадки будут кратковременными. В некоторых регионах возможен слабый туман, гололед и гололедица на дорогах. Ветер восточной четверти умеренный. В ночные часы на улице будет -6..+1°С, днем -3..+3°С.

Выше нуля будет в Беларуси и в ближайшие дни. Так, 5 января ожидается облачная погода. Днем по западу страны пройдут дождь и мокрый снег. Ночью и утром  будет сгущаться туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -1..+5°С.

В среду, 6 января, почти по всей стране пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Возможен слабый туман, гололед и гололедица на дорогах. Ночью ветер порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит -5..+2°С, днем -3..+4°С.

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Теги: Минск
 
 
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Ждать сугробов на праздник не стоит – на дворе будет -3..+3°С, из осадков возможны только дождь и мокрый снег.
 
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