|
Ювелирная работа: как загружают баллистические ракеты "Ярс" в шахты - видео
04.01.2021 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Загрузка производилась в пусковую установку в Козельском ракетном соединении. Работы, как отмечает ведомство, заняли несколько часов.
Весь процесс перегрузки показан в ролике. Ракету "Ярс" привозят на колесной платформе, которую затем отцепляют от тягача и поднимают вверх на специальных гидроупорах. Когда платформа становится вертикально, ракета выгружается из нее прямо в шахту.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования", - говорится в сообщении.
Мероприятия по перевооружению группировки РВСН, как подчеркнули в Минобороны, позволяет повысить долю современных ракетных комплексов в России до 81% и увеличить возможности группировки для выполнения задач по ядерному сдерживанию.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны России опубликовало уникальные кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахту. Смотрите на видео, как это происходит.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)