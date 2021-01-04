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Ювелирная работа: как загружают баллистические ракеты "Ярс" в шахты - видео

04.01.2021 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Загрузка производилась в пусковую установку в Козельском ракетном соединении. Работы, как отмечает ведомство, заняли несколько часов.

Весь процесс перегрузки показан в ролике. Ракету "Ярс" привозят на колесной платформе, которую затем отцепляют от тягача и поднимают вверх на специальных гидроупорах. Когда платформа становится вертикально, ракета выгружается из нее прямо в шахту.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного базирования", - говорится в сообщении.

Мероприятия по перевооружению группировки РВСН, как подчеркнули в Минобороны, позволяет повысить долю современных ракетных комплексов в России до 81% и увеличить возможности группировки для выполнения задач по ядерному сдерживанию.

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Минобороны России опубликовало уникальные кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в шахту. Смотрите на видео, как это происходит.
 
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