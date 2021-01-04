Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук: мы так и не сделали работу над экономическими ошибками!

Всемирный банк в наступившем 2021 году прогнозирует оживление мировой экономики с ростом на 4,2%, при этом развивающиеся страны "прирастут" на 4,6%, а развитые ― на 3,9%. Что при этом ожидает белорусскую экономику, рассуждает собеседник радио Sputnik, известный белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

"Для Беларуси 2021 станет годом несделанной работы над ошибками. Дадут о себе знать те болячки, которые сопровождали нас в последние годы ( а это монополизация в экономике, отсутствие честной конкуренции и взаимопонимания с частным сектором), они могут привести к рецессии и падению ВВП от 3 до 4%", ― считает Романчук.

По мнению экономиста, для Беларуси сейчас критически важно остановиться и подумать о перезагрузке экономики и всех институтов развития, "ведь долговое бремя как удавка будет тянуть нас вниз, и в этих условиях крайне важен спрос на критическое мышление", резюмировал он.

Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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