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Романчук: мы так и не сделали работу над экономическими ошибками

04.01.2021 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Романчук: мы так и не сделали работу над экономическими ошибками!

Всемирный банк в наступившем 2021 году прогнозирует оживление мировой экономики с ростом на 4,2%, при этом развивающиеся страны "прирастут" на 4,6%, а развитые ― на 3,9%. Что при этом ожидает белорусскую экономику, рассуждает собеседник радио Sputnik, известный белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. 

© Sputnik / Александр Натрускин
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"Для Беларуси 2021 станет годом несделанной работы над ошибками. Дадут о себе знать те болячки, которые сопровождали нас в последние годы ( а это монополизация в экономике, отсутствие честной конкуренции и взаимопонимания с частным сектором), они могут привести к рецессии и падению ВВП от 3 до 4%", ― считает Романчук.

По мнению экономиста, для Беларуси сейчас критически важно остановиться и подумать о перезагрузке экономики и всех институтов развития, "ведь долговое бремя как удавка будет тянуть нас вниз, и в этих условиях крайне важен спрос на критическое мышление", резюмировал он.

Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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В наступившем году 2021 году долговое бремя заставит Беларусь переосмыслить экономические подходы, полагает известный эксперт Ярослав Романчук.
 
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