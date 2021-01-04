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Романчук: мы так и не сделали работу над экономическими ошибками
04.01.2021 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Всемирный банк в наступившем 2021 году прогнозирует оживление мировой экономики с ростом на 4,2%, при этом развивающиеся страны "прирастут" на 4,6%, а развитые ― на 3,9%. Что при этом ожидает белорусскую экономику, рассуждает собеседник радио Sputnik, известный белорусский экономист, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.
© Sputnik / Александр Натрускин
"Для Беларуси 2021 станет годом несделанной работы над ошибками. Дадут о себе знать те болячки, которые сопровождали нас в последние годы ( а это монополизация в экономике, отсутствие честной конкуренции и взаимопонимания с частным сектором), они могут привести к рецессии и падению ВВП от 3 до 4%", ― считает Романчук.
По мнению экономиста, для Беларуси сейчас критически важно остановиться и подумать о перезагрузке экономики и всех институтов развития, "ведь долговое бремя как удавка будет тянуть нас вниз, и в этих условиях крайне важен спрос на критическое мышление", резюмировал он.
Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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В наступившем году 2021 году долговое бремя заставит Беларусь переосмыслить экономические подходы, полагает известный эксперт Ярослав Романчук.
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