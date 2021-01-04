Основатель WikiLeaks Ассанж не будет экстрадирован в США

Источник материала: АФН

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. Такое решение суд в Лондоне принял в понедельник, 4 января.

Соединенные Штаты требовали от Великобритании выдать 49-летнего австралийца. По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане.

В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ряд политиков в Германии днем ранее призвали освободить основателя WikiLeaks, назвав проходящий в Лондоне процесс над Ассанжем политически мотивированным.

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.