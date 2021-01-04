







"Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена. Главой государства поставлена задача, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности", цитирует Шведа госагентство БелТА.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Во время протестов были убиты силовиками или погибли при неизвестных обстоятельствах как минимум 6 человек, тысячи были избиты и подвергались пыткам.





Но по этим фактам ни Генпрокуратурой, ни СК не было заведено НИ ОДНОГО уголовного дела! Зато против, в том числе и избитых протестующих, уже заведено около 1000 (!) уголовных дел.