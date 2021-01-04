ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гуляй, малина! Генпрокуратура бросит все силы на розыск "участников массовых беспорядков"

04.01.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 2021 году интенсивность розыска участников массовых беспорядков будет усилена, заявил генпрокурор Андрей Швед после встречи с Лукашенко.



"Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена. Главой государства поставлена задача, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности", цитирует Шведа госагентство БелТА.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов. Во время протестов были убиты силовиками или погибли при неизвестных обстоятельствах как минимум 6 человек, тысячи были избиты и подвергались пыткам. 

Но по этим фактам ни Генпрокуратурой, ни СК не было заведено НИ ОДНОГО уголовного дела! Зато против, в том числе и избитых протестующих, уже заведено около 1000 (!) уголовных дел.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году интенсивность розыска участников массовых беспорядков будет усилена, заявил генпрокурор Андрей Швед после встречи с Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацыянальная паліцыя Украіны валодае інфармацыяй пра магчымых замоўнікаў забойства Паўла Шарамета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика