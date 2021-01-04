ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В столичном прокате - новый лидер. И он может напомнить вам фильм «Холоп»

04.01.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы прошлой недели билеты разлетались активнее всего. Уверены, вам интересно узнать, что минчане смотрели на больших новогодних выходных.


Фото: unsplash.com

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 28 декабря — 3 января

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Обратная связь
3. Семейка Крудс: Новоселье
4. Огонь
5. Серебряные коньки

Silver Screen cinemas

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Конь Юлий и большие скачки
4. Огонь
5. Обратная связь

«КиноМинска»

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Конь Юлий и большие скачки
3. Семейка Крудс: Новоселье
4. Огонь
5. Обратная связь

«АртКинотеатр»

1. Последний богатырь: Корень зла
2. Семейка Крудс: Новоселье
3. Конь Юлий и большие скачки
4. Серебряные коньки
5. Огонь

Расклад за прошедшую неделю такой: главной лентой среди минчан на новогодних мини-каникулах стал российский фильм «Последний богатырь: Корень зла». Несмотря на то, что картина ни разу не про Новый год и в прокате она только первую неделю, лента внезапно взлетела на первые строчки сразу во всех сетях столичных кинотеатров. По соседству с ней в топах разместились мультфильмы, на которые минчане брали билеты всей семьей: «Конь Юлий и большие скачки» и лидер прошлой недели «Семейка Крудс: Новоселье».

За новогодней атмосферой зрители ходили на фильм с «Квартетом И» «Обратная связь» и на трогательное зимнее кино о любви «Серебряные коньки». Местечко в списке кассовых картин нашлось и для исполненного пафоса фильма-катастрофы о героизме пожарных и спасателей «Огонь». Отметим, что топы кинотеатров как никогда похожи друг на друга, то есть минчане в своем выборе солидарны. Может, и вам стоит присмотреть себе что-то из списка?

Фильм недели — «Последний богатырь: Корень зла»

Премьерная лента — сиквел кассового российского блокбастера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», который вышел на экраны в 2017 году. Минчане как будто бы ждали продолжения: вторая часть картины бодро оставила конкурентов по прокату позади. В сиквеле зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Антураж «Богатыря» подозрительно напоминает прошлогодний хит проката «Холоп» — помните еще такой? Так вот если этот фильм вам понравился, смело берите квитки и на премьеру, в которую так скоро влюбились белорусские зрители. И хотя картина, повторимся, не новогодняя, сказки и чуда в ней полно, можно смотреть с детьми.

Когда: уже в прокате
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Выбор редакции — «Фестиваль Рифкина»

Если коньки, пожары и богатыри вас интересуют мало, сходите на новый фильм Вуди Аллена, который все еще в прекрасной форме: после недавнего «Дождливого дня в Нью-Йорке» он снова выдает обаятельный фильм о любви (и любви к кино), который отлично подойдет для большого уикенда. Для киноманов интеллектуальная комедия так вообще обязательна к просмотру: в ней вы найдете уйму киноцитат, прекрасных Луи Гарреля, Елену Анайю и Уоллеса Шоуна, а еще старый добрый юмор одного из главных гениев кино. Кстати, это уже 49-й полнометражный фильм Аллена по собственному сценарию — будем надеяться, не последний.

Сюжет комедии такой: супружеская пара из Америки прибывает в солнечный Сан-Себастьян на престижный международный кинофестиваль и обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино.

Когда: уже в кино
Где: , , ,
Сколько: от 7 рублей

Купить билет

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы прошлой недели билеты разлетались активнее всего. Уверены, вам интересно узнать, что минчане...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша сделала национальные визы бесплатными для белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика