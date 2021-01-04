В столичном прокате - новый лидер. И он может напомнить вам фильм «Холоп»

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, AFISHA.TUT.BY рассказывает, на какие фильмы прошлой недели билеты разлетались активнее всего. Уверены, вам интересно узнать, что минчане смотрели на больших новогодних выходных.



Фото: unsplash.com

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 28 декабря — 3 января

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Обратная связь

3. Семейка Крудс: Новоселье

4. Огонь

5. Серебряные коньки

Silver Screen cinemas

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Семейка Крудс: Новоселье

3. Конь Юлий и большие скачки

4. Огонь

5. Обратная связь

«КиноМинска»

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Конь Юлий и большие скачки

3. Семейка Крудс: Новоселье

4. Огонь

5. Обратная связь

«АртКинотеатр»

1. Последний богатырь: Корень зла

2. Семейка Крудс: Новоселье

3. Конь Юлий и большие скачки

4. Серебряные коньки

5. Огонь

Расклад за прошедшую неделю такой: главной лентой среди минчан на новогодних мини-каникулах стал российский фильм «Последний богатырь: Корень зла» . Несмотря на то, что картина ни разу не про Новый год и в прокате она только первую неделю, лента внезапно взлетела на первые строчки сразу во всех сетях столичных кинотеатров. По соседству с ней в топах разместились мультфильмы, на которые минчане брали билеты всей семьей: «Конь Юлий и большие скачки» и лидер прошлой недели «Семейка Крудс: Новоселье» .

За новогодней атмосферой зрители ходили на фильм с «Квартетом И» «Обратная связь» и на трогательное зимнее кино о любви «Серебряные коньки» . Местечко в списке кассовых картин нашлось и для исполненного пафоса фильма-катастрофы о героизме пожарных и спасателей «Огонь» . Отметим, что топы кинотеатров как никогда похожи друг на друга, то есть минчане в своем выборе солидарны. Может, и вам стоит присмотреть себе что-то из списка?

Премьерная лента — сиквел кассового российского блокбастера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь», который вышел на экраны в 2017 году. Минчане как будто бы ждали продолжения: вторая часть картины бодро оставила конкурентов по прокату позади. В сиквеле зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Антураж «Богатыря» подозрительно напоминает прошлогодний хит проката «Холоп» — помните еще такой? Так вот если этот фильм вам понравился, смело берите квитки и на премьеру, в которую так скоро влюбились белорусские зрители. И хотя картина, повторимся, не новогодняя, сказки и чуда в ней полно, можно смотреть с детьми.

Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Если коньки, пожары и богатыри вас интересуют мало, сходите на новый фильм Вуди Аллена, который все еще в прекрасной форме: после недавнего «Дождливого дня в Нью-Йорке» он снова выдает обаятельный фильм о любви (и любви к кино), который отлично подойдет для большого уикенда. Для киноманов интеллектуальная комедия так вообще обязательна к просмотру: в ней вы найдете уйму киноцитат, прекрасных Луи Гарреля, Елену Анайю и Уоллеса Шоуна, а еще старый добрый юмор одного из главных гениев кино. Кстати, это уже 49-й полнометражный фильм Аллена по собственному сценарию — будем надеяться, не последний.

Сюжет комедии такой: супружеская пара из Америки прибывает в солнечный Сан-Себастьян на престижный международный кинофестиваль и обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино.