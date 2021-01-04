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Беляцкий: Сейчас белорусы все более остро воспринимают то, что делает российская власть

04.01.2021 15:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко, заявил в интервью «Голосу Америки» председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Алесь Беляцкий отметил, что некоторые люди «затаились», но, тем не менее, «всплески гражданского недовольства проявляются повсеместно, а воскресные акции протеста не прекратились».

«Может быть, их массовость несколько снизилась из-за репрессий. После задержания людей избивают, специально заражают ковидом, когда запихивают в одну камеру и больных, и здоровых», – полагает правозащитник.

Он также отметил, что власти до сих пор не возбудили ни одного уголовного дела в связи с преступлениями силовиков, хотя «есть тысячи зафиксированных фактов», при этом «издевательства в отношении задержанных активистов продолжаются». 

Председатель ПЦ «Весна» убежден, что это сказывается на активности людей.

«В том числе негативно и настороженно воспринимают шаги Путина по поддержке Лукашенко том числе весьма негативно и настороженно воспринимаются шаги, – подчеркнул он. – Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко. Ну а друг моего врага мне тоже враг. Идет большое охлаждение. Тем более в контексте информации по Навальному».

Сейчас в Беларуси все более остро и критически воспринимается то, что делается российской властью, считает Алесь Беляцкий.

«Ясно, что российские телеканалы по-прежнему работают, и не порою небезуспешно, как пропагандистское оружие. Но в то же время значительная часть населения демонстрирует трезвость мысли», – отметил правозащитник.

Те, кто раньше мало о чем задумался, сейчас относятся к России уже как к потенциальной угрозе, которая может остановить демократическое становление Беларуси, резюмировал председатель правозащитного центра «Весна».

 
 
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Отношение думающих людей к России очень сильно изменилось. Москву воспринимают как политическую силу, поддерживающую Лукашенко, заявил в интервью «Голосу...
 
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