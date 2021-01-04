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В работе Telegram опять сбой

04.01.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В понедельник примерно в 15:00 по минскому времени пользователи Беларуси и ряда других стран начали сообщать о проблемах в работе Telegram. Соединения с серверами приложения нет. 

Пользователи ресурса DownDetector пишут, что проблема коснулась не только Беларуси. Среди задетых стран — Украина, Россия, Испания, Объединенные Арабские Эмираты.

За последние месяцы пользователи из Беларуси довольно часто сталкиваются с проблемами в работе Telegram.

 
 
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В понедельник примерно в 15:00 по минскому времени пользователи Беларуси и ряда других стран начали сообщать о проблемах в работе Telegram. Соединения с серверами...
 
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