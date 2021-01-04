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В работе Telegram опять сбой
Источник материала: Onliner
В понедельник примерно в 15:00 по минскому времени пользователи Беларуси и ряда других стран начали сообщать о проблемах в работе Telegram. Соединения с серверами приложения нет.
Пользователи ресурса DownDetector
За последние месяцы пользователи из Беларуси довольно часто сталкиваются с проблемами в работе Telegram.
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В понедельник примерно в 15:00 по минскому времени пользователи Беларуси и ряда других стран начали сообщать о проблемах в работе Telegram. Соединения с серверами...
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