В работе Telegram опять сбой

Источник материала: Onliner

В понедельник примерно в 15:00 по минскому времени пользователи Беларуси и ряда других стран начали сообщать о проблемах в работе Telegram. Соединения с серверами приложения нет.

Пользователи ресурса DownDetector пишут , что проблема коснулась не только Беларуси. Среди задетых стран — Украина, Россия, Испания, Объединенные Арабские Эмираты.

За последние месяцы пользователи из Беларуси довольно часто сталкиваются с проблемами в работе Telegram.