Источник материала: Хартия'97

Заместитель главреда «Прессбола» уволился из газеты 4.01.2021, 15:25

Он работал в газете на протяжении 30 лет.

Заместитель главного редактора «Прессбола» Дмитрий Беленький уволился из издания. Он работал в газете со дня ее основания, то есть на протяжении тридцати лет, сообщает tut.by .

После неожиданного ухода в начале декабря прошлого года главного редактора Дмитрия Герчикова за подписью Беленького вышли несколько номеров газеты. Впоследствии новым главредом «Прессбола» стал корреспондент ОНТ Сергей Лисичкин. Большинство журналистов издания, а также сам Лисичкин выступали против этого назначения, но вскоре он был представлен коллективу заместителем председателя Ассоциация «Белорусская федерация футбола» Михаилом Ботниковым.

В результате в течение нескольких недель «Прессбол» покинула группа известных журналистов: заведующий отделом белорусского футбола Владимир Пирог, заведующий отделом хоккея Сергей Малышко, ведущий обозреватель гандбола Сергей Мордасевич, а также один из самых популярных авторов газеты Сергей Щурко, работавший в газете внештатно.

Беленький оставался последним из четырех заместителей, которые были в команде Герчикова. В 1991 году он стоял у истоков «Прессбола».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .