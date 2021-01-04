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Польша сделала национальные визы бесплатными для белорусов

04.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша сделала национальные визы бесплатными для белорусов

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  • 4.01.2021, 14:52
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Польша сделала национальные визы бесплатными для белорусов

Оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена.

В соответствии с Постановлением Министра иностранных дел Республики Польша от 22 декабря 2020 г., касающегося снижения консульских сборов для граждан Республики Беларусь, которые подают визовые анкеты на получение национальной визы на территории Республики Беларусь, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена по 31 декабря 2022 г, об этом пишет телеграм-канал «Беларусы в Польше».

Вышеуказанное освобождение не касается уплаты за рассмотрение апелляции (повторное рассмотрение визового заявления). В случае отказа в выдаче визы консульский сбор возврату не подлежит.

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Оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена.
 
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