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Самолет «Иракских авиалиний» не смог приземлиться в минском аэропорту
Источник материала: Хартия'97
Самолет «Иракских авиалиний» не смог приземлиться в минском аэропорту
Причина — туман.
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«В сегодняшнем расписании наблюдаются задержки на прилет, в том числе из-за погодных условий. В частности, самолет авиакомпании „Иракские авиалинии“, следовавший из Багдада, не смог приземлиться в национальном аэропорту из-за тумана, поэтому отправился на запасной аэродром в Гомель. Национальный аэропорт „Минск“ работает в штатном режиме», — рассказала пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.
На онлайн-табло аэропорта «Минск» видно, что некоторые рейсы сегодня задерживаются, однако, как пояснили в пресс-службе, это никак не связано с белорусской стороной, задержки могут быть в том числе по вине авиакомпаний.
В Беларуси в понедельник, 4 января, наблюдаются сильные туманы. Видимость в тумане составляет 100−500 метров. Туманы ожидаются и завтра. Объявлен оранжевый уровень опасности.
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