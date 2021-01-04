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Самолет «Иракских авиалиний» не смог приземлиться в минском аэропорту

04.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Самолет «Иракских авиалиний» не смог приземлиться в минском аэропорту

  • 4.01.2021, 14:42
  • 2,530
Самолет «Иракских авиалиний» не смог приземлиться в минском аэропорту
иллюстрационное фото

Причина — туман.

Читатели tut.by сообщили, что 4 января самолет Багдад-Минск не смог приземлиться в аэропорту белорусской столицы и был отправлен в Гомель. В пресс-службе РУП «Национальный аэропорт Минск» сообщили, что причиной стал туман.

«В сегодняшнем расписании наблюдаются задержки на прилет, в том числе из-за погодных условий. В частности, самолет авиакомпании „Иракские авиалинии“, следовавший из Багдада, не смог приземлиться в национальном аэропорту из-за тумана, поэтому отправился на запасной аэродром в Гомель. Национальный аэропорт „Минск“ работает в штатном режиме», — рассказала пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

На онлайн-табло аэропорта «Минск» видно, что некоторые рейсы сегодня задерживаются, однако, как пояснили в пресс-службе, это никак не связано с белорусской стороной, задержки могут быть в том числе по вине авиакомпаний.

В Беларуси в понедельник, 4 января, наблюдаются сильные туманы. Видимость в тумане составляет 100−500 метров. Туманы ожидаются и завтра. Объявлен оранжевый уровень опасности.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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