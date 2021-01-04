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Основатель WikiLeaks Ассанж не будет экстрадирован в США
Источник материала: Хартия'97
Основатель WikiLeaks Ассанж не будет экстрадирован в США
Суд в Лондоне отказался выдать его Вашингтону.
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. Такое решение суд в Лондоне принял в понедельник, 4 января, сообщает
Соединенные Штаты требовали от Великобритании выдать 49-летнего австралийца.
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.
Арест в посольстве Эквадора в Лондоне
В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании.
Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.
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Суд в Лондоне отказался выдать его Вашингтону.
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