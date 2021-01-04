Источник материала: Хартия'97

«Поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка» 1 4.01.2021, 14:25

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Видеообращение жителя Франции.

Видеообращение жителя Франции опубликовал телеграм-канал «Баста» :

- Меня зовут Жан-Жак. Я проживаю во Франции недалеко от Парижа в городе Алансон.

Я поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка, а также народ Беларуси который борется против диктатуры.

Вместе мы сильнее! Жыве Беларусь!

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