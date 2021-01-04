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«Поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка»

04.01.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка»

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  • 4.01.2021, 14:25
  • 1,502
«Поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка»

Видеообращение жителя Франции.

Видеообращение жителя Франции опубликовал телеграм-канал «Баста»:

- Меня зовут Жан-Жак. Я проживаю во Франции недалеко от Парижа в городе Алансон.

Я поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка, а также народ Беларуси который борется против диктатуры.

Вместе мы сильнее! Жыве Беларусь!

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