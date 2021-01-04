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«Поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка»
Источник материала: Хартия'97
«Поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка»
Видеообращение жителя Франции.
Видеообращение жителя Франции опубликовал телеграм-канал
- Меня зовут Жан-Жак. Я проживаю во Франции недалеко от Парижа в городе Алансон.
Я поддерживаю забастовщиков, жителей Полоцка и Новополоцка, а также народ Беларуси который борется против диктатуры.
Вместе мы сильнее! Жыве Беларусь!
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