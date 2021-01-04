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До 2022-го Польша будет выдавать беларусам национальные визы бесплатно
Источник материала: KYKY>
Министр иностранных дел Польши принял постановление о снижении консульских сборов для граждан Беларуси, которые подают визовые анкеты на получение национальной визы на территории Беларуси. Таким образом, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты на получение национальной визы отменена по 31 декабря 2022 года.
Указанное освобождение не касается оплаты за рассмотрение апелляции (повторное рассмотрение визового заявления). В случае отказа в выдаче визы консульский сбор возврату не подлежит.
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Министр иностранных дел Польши принял постановление о снижении консульских сборов для граждан Беларуси, которые подают визовые анкеты на получение национальной...
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